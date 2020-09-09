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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

بعد توقف 5 أشهر.. البابا تواضروس يستأنف عظته الأسبوعية اليوم

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 07:34 ص
تواضروس
تواضروس
مونيكا جرجس
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يستأنف قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، اجتماعه الأسبوعي بعد توقف دام لأكثر من 5 أشهر، وذلك بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

ويسمح للشعب القبطي حضور اجتماع قداسة البابا تواضروس الثاني، بإجراءات احترازية مشددة.

جدير بالذكر أن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، كان يلقي عظته الأسبوعية عبر القنوات الفضائية القبطية، في مارس الماضي وذلك تزامنا مع انتشار فيروس كورونا المستجدcovid - 19، دون حضور شعبي، إلا أن عظته الأسبوعية توقفت في أبريل الماضي، قبيل الاحتفال بعيد القيامة المجيد، وذلك تزامنا مع بدء احتفال الكنيسة الأرثوذكسية بأسبوع الآلام آنذاك، ودام التوقف لـ6 أشهر متتالية.

وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، للاحتفال بعيد "النيروز" وهو عيد رأس السنة القبطية، أو عيد الشهداء، يوم السبت 12 سبتمبر المقبل، والذي يقابله في الشهور القبطية يوم "1 توت"، وتستمر الاحتفالات على مدار 17 يومًا متتاليًا.

وفي "عيد النيروز" تُقام الصلوات في جميع الكنائس الأرثوذكسية على مستوى العالم، بالطقس "الفرايحي" بدءًا من عيد النيروز فى سبتمبر وحتى شهر أكتوبر المقبل، ويُقبل الأقباط خلال عيد النيروز على أكل البلح الأحمر والجوافة، اللذين يتضمنان معنى "النيروز" كرمز للاستشهاد والإيمان في المسيحية.

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