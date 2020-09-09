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الأربعاء 09 سبتمبر 2020 الموافق 21 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

حظك اليوم والتوقعات الفلكية الأربعاء 9 سبتمبر 2020

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 07:39 ص
الأبراج
الأبراج
سارة ساويرس
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم، الأربعاء ٩ سبتمبر، لجميع الأبراج الفلكية، كالنحو التالي.

الحمل
مهنيًا: يرطّب هذا اليوم الأجواء ويجعل الاتصالات ببعض الجهات أكثر إيجابية وتفهّمًا، ويخفّ الضغط وتزول العراقيل.
عاطفيًا: تتعرض لصدمة تحزنك كثيرًا وتجعلك تفقد الثقة بالطرف الآخر، وينقلب وضعك العاطفي رأسًا على عقب.
صحيًا: أنت صاحب رؤية صائبة وتخطيط ناجح، وهذا ما يتجلى للجميع من خلال ما توصلت إليه على الصعيد الصحي.

الثور

مهنيًا: يوم مناسب لك ويفتتح دورة من الحظ، وتستعيد نشاطك وعافيتك، وتتضح الصورة أمامك.
عاطفيًا: تطورات إيجابية على الصعيد العاطفي، فكن مستعدًا لمرحلة مشرقة.
صحيًا: ضاعف نشاطك الرياضي، واستغل الأوقات المتاحة أمامك للقيام بكل ما يريح أعصابك.

الجوزاء
مهنيًا: يحالفك الحظ هذا اليوم ويخفف عنك بعض الضغوط التي تتعرض لها منذ مدة، وتتغلب على بعض المصاعب.
عاطفيًا: إشراق وانفتاح، فكّر اليوم في أمنية ما، واعلم أنّها ستتحقق خلال الأيام الآتية.
صحيًا: تعاود القيام بالتمارين الرياضية المعتادة، بعدما انقطعت عنها بسبب انشغالاتك المهنية الطارئة.

السرطان
مهنيًا: بانتظارك مهمة جديدة تتولاها أو مسؤولية كبيرة تلقى على عاتقك، لكن يخشى أن تفقد الثقة بالنفس.
عاطفيًا: عليك أن تكون أكثر حذرًا في خياراتك المقبلة، وقد تكون هنالك مطبّات في علاقة جديدة في غضون أيام.
صحيًا: الأمور وصلت إلى حدّ خطر، بادر إلى ممارسة ما ينعكس إيجابًا على وضعك الصحي.

الأسد
مهنيًا: يبشرك هذا اليوم ببعض العلاقات السرية التي لا تفصح عنها، وتعيد النظر في بعض القرارات.
عاطفيًا: حماستك الزائدة للوقوف إلى جانب الشريك قد تورّطك في مواجهات لا طائل منها، تمهّل فهذا أفضل.
صحيًا: خفف من حدة التوتر، وأرح أعصابك، وخذ الأمور بروية، ولن تكون إلا مرتاحًا.

العذراء
مهنيًا: رغبتك في تحسين وضعك المادي على نحو سريع، قد تصطدم بواقع مغاير تمامًا، وهذا يفرض عليك التريث.
عاطفيًا: لا تحاول إحراج الشريك؛ لأن ذلك سيؤدّي الى عواقب ثقيلة قد لا تحتملها لاحقًا.
صحيًا: التخفيف من العصبية والتزام الهدوء أنجع دواء للبقاء مرتاحًا، ولا شيء يستحق منك أن تبقى على هذه الحال.

الميزان
مهنيًا: تبدأ مسيرة يغمرها الحظ تستمر سنة كاملة وتصحح بعض الأخطاء وتنجز المطلوب منك لتبقى مرتاحًا.
عاطفيًًا: يؤدّي الحظّ دورًا كبيرًا في تحديد أولوياتك مع الشريك، وهذا يكون في مصلحتك في مطلق الأحوال.
صحيًا: لا توفّر أي وسيلة أو رياضة كفيلة بتخليصك من السمنة والدهون وآلام الكتفين.

العقرب
مهنيًا: يبشر هذا اليوم بفترة مميزة تكافأ خلالها على جهودك الماضية إذ تجد حلولًا لبعض المشاكل القديمة.
عاطفيًا: بوادر حلول لأزمة هدّدت العلاقة بالشريك ووضعتها على شفير الهاوية، لكن مبادرة صغيرة منك تعيد تصويب الأمور.
صحيًا: تبدو مرتاحًا نفسيًا وجسديًا بعد السفر الذي قمت به في عدد من الدول.

القوس
مهنيًا: تفرض عليك ظروف العمل بعض التأني، فكن مستعدًا لتتمكّن من مواكبة تطور مهني مستجدّ.
عاطفيًا: تعرف مفاجأة سعيدة أو تقدم على تغييرات جذرية في حياتك، قد تكون زواجًا أو ارتباطًا كبيرًا يخصك.
صحيًا: تناول كوب من العصير صباحًا بعد المشي مفيد ومنعش ومنشّط جدًا.

الجدي
مهنيًا: يحمل هذا اليوم حدثًا إيجابيًا يغير مجرى حياتك المهنية نحو الأفضل، وتصبح علاقتك بالزملاء مميزة ومنقطعة النظير.
عاطفيًا: لا تعامل الشريك باستخفاف أو باستهزاء، بل كن أكثر عمقًا معه، فهذا يفيدكما على المدى الطويل.
صحيًا: وضعك الصحي جيد لأنك تطبق نظامًا غذائيًا متوازيًا يوفر لك الاستقرار والراحة.

الدلو
مهنيًا: تتغير آفاق العمل قليلًا اليوم وتنكب على أعمال جديدة، وتبرع في مجالك المهني.
عاطفيًا: تدخل في معارك صغيرة مع الشريك لإقناعه بالتخلّي عن أنانيته، فتنجح حينًا وتفشل حينًا آخر.
صحيًا: دع هموم العمل في مكانها، وقم ببعض التمارين الرياضية المفيدة لصحتك ولنفسيتك، وستلاحظ الفرق سريعًا.

الحوت
مهنيًا: تمر بيوم مرهق مهنيًا ويتأثر طبعك ببعض الأنباء التي تعيق خطواتك المستقبلية.
عاطفيًا: يحصل أمر مفاجئ يبدّد قلقك ويبعد عنك الحيرة والأسئلة الغامضة بشأن الشريك.
صحيًا: عليك أن تعتمد على نظام غذائي محدّد، ذلك أفضل لراحتك النفسية.

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