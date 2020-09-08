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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

القبض على نائب وزير الطاقة الروسى لتورطه فى عملية اختلاس

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 11:56 م
أناتولي تيخونوف
أناتولي تيخونوف
محمد عمر
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ألقت لجنة التحقيقات الروسية القبض على نائب وزير الطاقة أناتولي تيخونوف، في إطار التحقيقات في قضية احتيال متورط فيها المسؤول البارز والذي تولى مهام منصبه الحالي منذ يوليو 2019.

وأوضحت مصادر أمنية روسية لوكالة "إنترفاكس" المحلية، أنه تم استجواب تيخونوف من قبل لجنة التحقيقات كمشتبه به في القضية، وتم توقيفه إلى حين توجيه الاتهام، وذلك وفق قناة "روسيا اليوم".

وكشفت المصادر عن أنه يشتبه بأن أناتولي تيخونوف اختلس مبالغ مالية ضخمة نتيجة عملية احتيال.

وأشارت مصادر إعلامية روسية إلى أن القضية متعلقة باختلاس الأموال أثناء تنفيذ البرنامج الحكومي "الاستخدام الفعال للطاقة وتطوير قطاع الطاقة" الذي تم إقراره في عام 2014، حيث كان تيخونوف رئيسا لوكالة الطاقة الروسية التابعة لوزارة الطاقة في الفترة بين 2014 و2019، والتي كانت مسؤولة عن تنفيذ البرنامج المذكور وحصلت على 968 مليون روبل (12.7 مليون دولار) من الوزارة وقد يكون اختلس جزءا من المبلغ المرصود للبرنامج.

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