مستشار الرئيس يكشف تفاصيل جديدة بشأن لقاح كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إنه من المتوقع التوصل إلى لقاح كورونا في شتاء 2021، مشددا على ضرورة إعطاء التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية للوقاية.

وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، مساء الثلاثاء، أن إعطاء التطعيم سيتم لفئات معينة من الشعب، معقبا: "لا يوجد تطعيم لدولة بأكملها، ويتم التطعيم لفئات معينة من الأطباء وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة هم الأولى لتطعيم الإنفلونزا الموسمية".