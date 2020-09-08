تفاصيل عرض «ريا وسكينة» بالمسرح التجريبى

شارك العرض المسرحي "ريا وسكينة" الذي قدمته فرقة "فرسان الشرق" للتراث التابعة لدار الأوبرا المصرية، بمشاركة 25 شخصًا من أعضاء الفرقة، ضمن فعاليات المهرجان الدولي للمسرح التجريبي في دورته السابعة والعشرين، الذي افتتحت فعالياته في 1 سبتمبر وتستمر حتى 11 من الشهر الجاري.من جهتها، قالت كريمة بدير، مخرجة العرض، إنها سعيدة بالمشاركة ضمن فعاليات المهرجان التجريبي للمسرح، وهذا شرف عظيم لها، منوهة بأن الفرقة تقدم التراث على الطريقة المعاصرة وهذا تراث سكندري غني.وأضافت "بدير"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن العرض بدأ بنابش القبور الذي أخرج بديعة من القبر وبدأت تحكي القصة، وبعد ذلك تخرج عرائس القبور ويرقصن على الموسيقى، ويرجعن للحياة مرة أخرى، والحكاية عبارة عن فلاش باك لما حدث.وأشارت إلى أن العرض رقص استعراضي يهتم بالجوانب الإنسانية للشخصيتين ريا وسكينة، والعوامل التى جعلتهم يصلون إلى ذلك من الفقر والجهل والمرض، وفي نهاية القصة نعرض إذا كانوا جناة أو مجني عليهم، والفكرة أيضا أنها تعتبر أول جريمة إعدام لامرأتين.وأوضحت "بدير" أنها تعمل على تقديم العروض في المسرح على الجانب النسوي، فقد قدمت نعسة وبهية ودعاء الكروان وأخيرًا ريا وسكينة، لافتة إلى أنها تعمل على الجانب الإنساني الخاص بالنشأة والمجتمع.