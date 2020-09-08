ولي العهد السعودي يطمئن على صحة أمير الكويت

، متمنيًا له دوام الصحة وموفور العافية.



يأتي ذلك فيما أعلن رئيس الوزراء الكويتي، في وقت سابق، عن تحسن صحة أمير البلاد، وأن حالته مطمئنة خلال رحلته العلاجية في الولايات المتحدة الأمريكية منذ أسابيع، إثر تعرضه لوعكة صحية.

أجرى الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا بنائب الأمير ولي العهد الكويتي، اطمأن خلاله على صحة أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح