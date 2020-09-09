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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

وزير الأوقاف لأهل الشر: ما تم إنجازه فى عمارة المساجد غير مسبوق

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 01:56 ص
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
أميرة العناني
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قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن ما تم إنجازه في عمارة المساجد في ست سنوات بناءً جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا أو فرشًا أوصيانةً غير مسبوق في تاريخ مصر.

وأكد وزير الأوقاف في بيان له، الثلاثاء، أن ردّ الوزارة على أهل الشر وجماعات الفتنة والضلال التي تعمل على قلب الحقائق إفكًا وزورًا وبهتانًا دائمًا يأتي بالأفعال والأدلة والبراهين فالأرقام لا تكذب ولا تتجمل.

وتابع وزير الأوقاف:" يكفي أن نعلم أن ما أنشئ إنشاء جديدًا في ست سنوات تجاوز (١٢٠٠ ) مسجد، وأن ما تم إحلاله وتجديده وصيانته تجاوز (٣٦٠٠ )مسجد، وأن ما سيتم افتتاحه في يوم واحد، وهو يوم الجمعة القادمة الموافق ١١ ٩ ٢٠٢٠ م، (١٣٠ ) مسجدًا، منها (٥٣ )مسجدًا في محافظة واحدة وهي محافظة الشرقية".

وأوضح الوزير:" فضلًا عن المساجد التي تعد مفخرة في مجال العمارة الإسلامية، كمسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، الذي أضحى قبلة للسائحين وكل قاصدي جنوب سيناء، ومسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومسجد الماسة بمدينة العلمين، ومسجد الحق المبين بمدينة الطور، وعشرات بل مئات المساجد التي صار كل منها أيقونة في مجال العمارة الإسلامية".

من جانب آخر أعلن وزير الأوقاف، انطلاق أكبر حملة نظافة عملية وتوعوية على مستوى الجمهورية، غدًا الأربعاء، في جميع محافظات مصر بمشاركة واسعة من قيادات الوزارة وجميع المديريات الإقليمية.

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