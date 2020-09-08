سلمان مستشارًا لبيت الزكاة للشؤون الطبية والعلاجية

أصدر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، رئيس مجلس أمناء بيت الزكاة قرارا بتكليف الدكتور طارق سلمان أستاذ الكيمياء الحيوية بكلية الصيدلة بنين، نائب رئيس جامعة الأزهر السابق للعمل مستشارًا لبيت الزكاة والصدقات المصري للشؤون الطبية والعلاجية.والدكتور طارق سلمان كانت له بصمات واضحة في تطوير الدراسات العليا بجامعة الأزهر والإشراف على المستشفيات الجامعية، وسبق أن عمل مساعدًا لوزير الصحة والسكان في الفترة من أغسطس 2014 حتى أغسطس 2016 ويمتلك العديد من الخبرات العلمية والعملية في المجالات الطبية.