رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 09 سبتمبر 2020 الموافق 21 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

سلمان مستشارًا لبيت الزكاة للشؤون الطبية والعلاجية

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 11:36 م
الدكتور طارق سلمان
الدكتور طارق سلمان
أميرة العناني
طباعة
أصدر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، رئيس مجلس أمناء بيت الزكاة قرارا بتكليف الدكتور طارق سلمان أستاذ الكيمياء الحيوية بكلية الصيدلة بنين، نائب رئيس جامعة الأزهر السابق للعمل مستشارًا لبيت الزكاة والصدقات المصري للشؤون الطبية والعلاجية.

والدكتور طارق سلمان كانت له بصمات واضحة في تطوير الدراسات العليا بجامعة الأزهر والإشراف على المستشفيات الجامعية، وسبق أن عمل مساعدًا لوزير الصحة والسكان في الفترة من أغسطس 2014 حتى أغسطس 2016 ويمتلك العديد من الخبرات العلمية والعملية في المجالات الطبية.

موضوعات متعلقة

كيفية معرفة اللجنة الانتخابية بالرقم القومي

موعد بدء الدراسة 2020.. وتفاصيل قرارات وزير التربية والتعليم بخصوص العام الدراسي الجديد

55 ألف مواطن سجلوا بياناتهم على منصة مصر الرقمية حتى الآن

مصادر أمنية: قتيل المنيب توفى فى خناقة.. والشرطة ليست طرفًا

الصور

image description

الفنان محمد رمضان يدعم مستشفى «أهل مصر» لضحايا الحروق

image description

مؤتمر صحفي لـ رمضان صبحي

image description

الأهلي يتخطى كمين حرس الحدود

image description

أرض الإبداع.. «الدستور» داخل جامعات المعرفة بالعاصمة الجديدة (صور)

image description

نيللي كريم فراشة في أحدث جلسة تصوير شاطئية (صور)

الأكثر قراءة

موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2020 عبر بوابة الحكومة الإلكترونية

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2020.. لطلاب الثانوية العامة رابط بوابة الحكومة المصرية

خاص.. تحويل مسئولي الجبلاية السابقين والحاليين للنيابة العامة في قضية اختفاء الكئوس

تفاصيل 7 شركات إخوانية تعد «كتائب إلكترونية» لمهاجمة مصر

إنفوجراف

image description

تفاصيل استيلاء صلاح دياب على مصنع فى السويس وأرض مسجد بالبساتين

image description

تفاصيل مصرع طفل في حمام سباحة نادي الزمالك (إنفوجراف)

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

أيام زمان

«لم أستطع مخالفة السادات.. لكني أحببته».. اعتراف توفيق الحكيم عن علاقته بـ«السادات»

كيف خدع «عبد الوهاب» أم كلثوم؟

«مسيرهم يعرفوا الحقيقية».. حكاية مقتل أسمهان وتسببه في إشاعات ضد أم كلثوم

لو من مواليد الثمانينيات.. أسرار مسلسلات وبرامج الأطفال المفضلة لك

نجم الساعة

مافيا السوشيال ميديا.. كيف تحولت «الأكونتات الوهمية» لمعاداة مصر؟

منوعات

تردد القنوات التعليمية المصرية لمتابعة دروس الثانوية العامة

مواعيد صرف المعاشات هذا الشهر 2020

قرارات وزير التربية والتعليم| مواعيد دخول المدارس 2020-2021 في مدارس وجامعات مصر

رابط نتيجة طعون الثانوية الأزهرية 2020.. تعرف على التفاصيل

مقالات الرأي
منى رجب
إبراهيم عبدالناصر.. السعى مفتاح تفوقه
د.مينا بديع عبدالملك
قصة الأسقف الزاهد فى المناصب الرسمية للكنيسة «1-3»
ثروت الخرباوي
الإخوان جنود الصهيونية
ماجد حبته
الفصائل الفلسطينية اجتمعت.. وستجتمع!
المزيد

الثقافة

جورج فخرى يستعرض معالم القاهرة فى 44 صورة فوتوغرافية

افتتاح عرض «على بابا والأربعين حرامى» بمسرح البالون.. الليلة

تفاصيل عرض «ريا وسكينة» بالمسرح التجريبى

«فويس باند» فى حفل ببيت السحيمى.. الخميس