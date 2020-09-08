مساعد وزير السياحة تتفقد مواقع ومتاحف فى أسوان (صور)

زارت إيمان زيدان مساعد وزير السياحة والمشرف على صندوق إنقاذ آثار النوبة، مواقع ومتاحف بمحافظة أسوان، في إطار خطة أعمال الوزارة لاستئناف السياحة الثقافية والاستعداد لاستقبال الزائرين، ورافقها عبدالمنعم سعيد مدير عام آثار أسوان والنوبة.وتضمنت الزيارة معبد كلابشة وجبل السلسلة ومعبد كوم أمبو ومتحف التمساح، وأشارت «زيدان» إلى أنه تمت متابعة جميع خدمات الزائرين داخل المواقع الأثرية ونفذتها الوزارة لتطوير المواقع الأثرية والمتاحف لتحسين تجربة الزائرين، من خلال اللوحات الإرشادية ومسار الزيارة ومراكز الزوار ودورات المياه والمظلات وسلات القمامة المصممة لإعادة التدوير وكتيبات ومطويات تعريفية باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى تحديد مسارات وخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة.كما شملت الزيارة أيضًا المسلة الناقصة والقباب الفاطمية ومعبد إيزيس ومتحف النوبة وجزيرة سهيل ومعبد فيلة ومقابر النبلاء وجزيرة الفنتين، ومن المقرر أن تستمر الزيارة لتشمل المعابد الصخرية عمدا ووادي السبوع ومعبدي أبوسمبل.