محافظة القاهرة تتدخل لحل أزمة تجزئة أجرة الميكروباص بمواقف حلوان

وجهت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، بسرعة العمل على حل أى شكوى أو مشكلة بنطاق أحياء المنطقة الجنوبية.وأشارت نائب المحافظة للمنطقة الجنوبية، إلى أنه تم التعامل مع شكوى على "فيسبوك"، والتي جاء فيها "تجزئة الطريق من قبل بعض سائقى الميكروباص لجمع الأجرة أكثر من مرة خلال الطريق".وأكدت "عبدالمنعم" أنها تواصلت مع اللواء عاطف غالى مدير عام مشروع السرفيس بمحافظة القاهرة، وبناء عليه تم تنفيذ حملة موسعة على مواقف حلوان لإزالة أسباب الشكوى وتم خلالها سحب 25 رخصة قيادة والتأكد من انتظام عمل المواقف بالشكل الذى يرضى المواطن.