وكيل صحة الغربية يشكل لجنة لفحص شبكة الغازات بمستشفى السنطة

وجه الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، بتشكيل لجنة بقيادة هشام شيحة مدير إدارة المستشفيات، ولجنة فنية وهندسية من إدارة الصيانة بالمديرية، لفحص شبكة الغازات بمستشفى السنطة والوقوف على مدى توفر اسطوانات الأكسجين ردا على ما تم تداوله بـ«فيس بوك» من نقص اسطوانات الأكسجين ووجود خلل وتسريب من شبكة الغازات مما يؤثر على معدل وصول الأكسجين لمرضى عناية العزل ومرضى العزل.وأضاف وكيل الوزارة أنه بعد فحص شبكة الغازات في غرفة الأكسجين وجميع أقسام مستشفى العزل وأقسام الغسيل الكلوي والحضانات والداخلي والطوارئ والمعمل وبنك الدم لم يتضح وجود أي تسريب أو خلل في شبكة الغازات وتبين وجود ٢٢٥ اسطوانة بالمستشفى مع العلم أن أقصى استخدام يومي لا يتعدى 120 اسطوانة.وأمر وكيل الوزارة بزيادة عدد الاسطوانات لـ300 تحسبا لأي طوارئ أو زيادة في الاستخدام ويعتبر الاستهلاك الزائد بالنسبة لجميع المستشفيات وليست مستشفى السنطة فقط، لزيادة ومضاعفة معدل استهلاك مرضى عناية العزل والعزل العادي لحاجتهم الشديدة للأكسجين.