انتخاب النمسا رئيسًا للجنة السياسة الخارجية في «التعاون الاقتصادي»

رحّبت النمسا بانتخاب سفيرها توماس شنول، رئيسًا للجنة السياسة الخارجية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.وأعرب وزير خارجية النمسا، ألكسندر شالينبرج، في تصريحات، الثلاثاء، عن خالص تهنئته للسفير النمساوي، لافتًا إلى أن بلاده تتولى هذه المهمة الكبيرة لأول مرة، وذلك اعترافًا بالتزامها بالتعددية النشطة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية.وتعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومقرها باريس، منبرًا دوليًا فريدًا يضم حكومات 30 دولة، أبرزها الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وعدد من الدول الأوروبية، التي تعمل معا على مواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية ذات الصلة بالعولمة.