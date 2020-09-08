الاستخبارات العراقية تعلن اعتقال «مروج نشاطات داعش» في القائم

أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية، الثلاثاء، اعتقال "مُروِج نشاطات داعش" في القائم بمحافظة الأنبار.وذكرت الاستخبارات، في بيان نقلته قناة (السومرية نيوز)، أنه "بمتابعة دقيقة واستخدام تقنية متطورة، بالتنسيق مع قسم استخبارات عمليات الجزيرة، تمكن رجال الاستخبارات العسكرية في الفرقة الثامنة واستخبارات لواء 30 للفرقة ذاتها، من متابعة إحدى صفحات المروجين لنشاطات التنظيم الإرهابي من اعتقال مروج نشاطات داعش في مواقع التواصل الاجتماعي".وأضافت أنه "ألقى القبض عليه في قرية دغيمة بقضاء القائم، وأحيل للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".