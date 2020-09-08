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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأمم المتحدة: تعاونوا بشأن المناخ وإلا «سنهلك»

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 10:47 م
الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
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دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، القوى العالمية إلى التكاتف وإعادة تجهيز اقتصاداتها من أجل مستقبل أخضر وإلا ستهلك الإنسانية، لافتًا إلى أن الفشل في السيطرة على جائحة "كوفيد- 19" يبرز خطر الانقسام.

وأعرب جوتيريش، في تصريحات نقلتها قناة "العربية الإخبارية، الثلاثاء، عن اعتقاده بأن الفشل الذي ظهر في القدرة على احتواء انتشار الفيروس- جاء بسبب عدم التنسيق الدولي الكافي.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، إن "الدول بحاجة إلى العمل معًا فيما يتعلق بتهديد المناخ، الذي يمثل تهديدًا أكبر بكثير من تهديد الوباء بحد ذاته، إنه تهديد وجودي لكوكبنا وحياتنا"، لافتًا إلى أنه يجب فرض ضرائب على "التلوث وليس البشر" قدر الإمكان.

ودعا الدول إلى إنهاء دعم الوقود الأحفوري وإطلاق استثمارات ضخمة في مصادر الطاقة المتجددة، والالتزام بـ"الحياد الكربوني"، صافي صفري للانبعاثات بحلول 2050.

وأوضح: "نحن بحاجة إلى عدد من الإجراءات التحويلية فيما يتعلق بالطاقة والنقل والزراعة والصناعة، وبطريقتنا في الحياة، والتي بدونها سيكون محكوما علينا بالهلاك".

وتأتي تعليقات الأمين العام للأمم المتحدة في الوقت الذي يدخل فيه اتفاق باريس التاريخي بشأن المناخ حيز التنفيذ هذا العام، في مسعى للحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى "أقل بكثير" من درجتين مئويتين (3.6 فهرنهايت) فوق مستويات ما قبل عصر الصناعة.

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