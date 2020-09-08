مقتل 3 إرهابيين وتدمير 4 مقرات جنوبي كركوك

أعلنت الشرطة العراقية عن مقتل 3 إرهابيين وتدمير 4 مقرات للعصابات الإرهابية جنوبي محافظة كركوك.وذكرت قيادة الشرطة الاتحادية- في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"، اليوم الثلاثاء- أن "قطعات الفرقة الخامسة شرطة اتحادية المتمثلة باللواء التاسع عشر، وكتيبة هندسة ميدان الفرقة ومفارز الجهد الاستخباري والطائرات المسيرة، وبإشراف قائد الفرقة، اللواء حيدر المطوري، تواصل عملياتها الأمنية التي انطلقت هذا اليوم، بتفتيش وتطهير المناطق ضمن وادي (أبوشحمة) ناحية الرشاد جنوب غربي محافظة كركوك".وأضافت أن "نتائج التفتيش أسفرت عن محاصرة أحد الإرهابيين الذى قام بتفجير نفسه، وهو ثالث إرهابي تم التخلص منه هذا اليوم، وكذلك تدمير وإتلاف 4 مقرات للعصابات الإرهابية، كما تم تدمير كدس يحتوي على أكثر من 30 مقذوفا حربيا من قبل مفارز الجهد الهندسي".