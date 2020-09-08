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الثلاثاء 08 سبتمبر 2020 الموافق 20 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

مواعيد صرف المعاشات هذا الشهر 2020

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 10:35 م
صرف المعاشات
صرف المعاشات
وسام عطية
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يشهد موقع البحث العالمي «جوجل» في هذه الأيام ضغط بحثي كبير من قبل أصحاب المعاشات بالدولة بالمؤسسات الحكومية والخاصة، عن مواعيد صرف المعاشات هذا الشهر.

مواعيد صرف المعاشات هذا الشهر

وينشر «الدستور» المواعيد الخاصة بصرف المعاشات هذا الشهر لتنقسم لـ3 مجموعات بثلاثة أيام تبدأ الثلاثاء الماضي الموافق 1 - 9 - 2020 وتنتهي غدا الأربعاء 9 - 9 - 2020، وفي السطور القادمة تفصيلا صرف المعاشات:-

مواعيد صرف المعاشات هذا الشهر

1 - من كانت معاشاتهم قبل زيادة يوليو 2020 أقل من 1000 جنيه بداية من يوم الثلاثاء 1 سبتمبر ويستمر الصرف لهم حتى الأربعاء.
2 - أكثر من 1000 وحتى 2000 جنيه قبل زيادة يوليو 2020 فيتم الصرف لهم يومي الخميس والأحد " 3، 6 سبتمبر".
3 - أكثر من ذلك فسيتم الصرف لهم من منافذ الهيئة ومكاتب البريد الاثنين والثلاثاء " 7، 8 سبتمبر ".
ويتم الصرف لباقي أصحاب المعاشات الذين لم يصرفوا في مواعيدهم المحددة اعتبارا من يوم الأربعاء 9 سبتمبر من منافذ الهيئة ومكاتب البريد.

ومن يوم الثلاثاء وتنتهي بالخميس الموافق 22-23-24 سبتمر 2020، كما يتم التوزيع من خلالها موعد صرف المرتبات بالجهات المختلفة ولكن بترتيب دقيق وفقًا للمواعيد التي تم الإعلان عنها مسبقًا من قبل وزراة المالية، وذلك حرصًا من الدولة المصرية للحد من التجمعات وللحد من تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وبناءً علي إعلان وزراة المالية بالمنظومة المالية الإلكترونية من تاريخ يبدأ الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة.

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الجدير بالذكر أنه ان الدولة المصرية قامت بتوجيه أصحاب المعاشات بعدم التزاحم على ماكينات الصرف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد بجميع منافذ الهيئة ومكاتب البريد، وذلك لا يستدعي فكرة التزاحم على الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الدولة لمنع تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

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