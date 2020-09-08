رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 08 سبتمبر 2020 الموافق 20 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

نشرة الحوادث: سرقة مليون و250 ألف جنيه بالقاهرة وضبط مصنع حشيش بالجيزة

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 10:35 م
مصنع حشيش
مصنع حشيش
عمرو المزيدي
طباعة
ننشر نشرة الحوادث في هذا التقرير، حيث شهد الشارع المصري، اليوم، العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية وبعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

نشرة الحوادث

تقدم «الدستور» لمتابعيها نشرة موجزة عن أبرز القضايا والأحداث التي شهدها الشارع المصري خلال الـ 24 ساعة الماضية عبر السطور التالية:

نشرة أخبار الحوادث اليوم الثلاثاء 8-9-2020
النيابة تباشر تحقيقاتها في التعدي على «إسلام الأسترالي» ووفاته بالمنيب
باشرت النيابة العامة، الثلاثاء، تحقيقاتها في واقعة التعدي على المدعو إسلام الأسترالي ووفاته بالمُنيب بالجيزة.

بلاغ للنائب العام ضد فتاتين أعلنتا الزواج من بعضهما عبر «فيسبوك»
تقدم المحامي أشرف فرحات، ببلاغ للنائب العام ضد فتاتين عقب إعلانهما الزواج من بعضهما البعض.

ضبط إخواني يحرض على التجمع وفتح فصول الدروس الخصوصية
نجحت الجهات المختصة في ضبط شخص تابع لجماعة الإخوان الإرهابية، يحرض على التجمع وفتح فصول الدروس الخصوصية معرضًا حياة الطلاب للخطر وإحداث وقيعة بين أولياء الأمور والتعليم لخدمة مساعي التنظيم الإرهابي في إحداث فتنة والتأثير السلبي على الأمن العام.

سرقة 1.25 مليون جنيه من منزل رجل أعمال على يد سائقه بالقاهرة
نجحت أجهزة أمن القاهرة في إعادة أكثر من مليون جنيه سرقها سائق من منزل صاحب الشركة التي يعمل بها.

ضبط وكر لتصنيع مخدرات وأدوية مغشوشة بالجيزة
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى – الأمن العام وبمشاركة مديريتى أمن القاهرة والجيزة وقوات الأمن المركزى والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة من ضبط وكر لتصنيع المخدرات والأدوية الفاسدة.

قد يهمك أيضا:

نشرة الحوادث| محامي «فتاة الفيرمونت» يتحدث و15 يومًا لمدير أعمال هيفاء وهبى وسجل صلاح دياب الأسود



الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

55 ألف مواطن سجلوا بياناتهم على منصة مصر الرقمية حتى الآن

«التعليم» تعلن خطة العام الدراسى الجديد بمؤتمر صحفى.. اليوم

موعد بدء الدراسة 2020.. وتفاصيل قرارات وزير التربية والتعليم بخصوص العام الدراسي الجديد

وزير التعليم: نظام خاص لكل مدرسة.. والحضور 4 أيام للفترة الواحدة

الصور

image description

الفنان محمد رمضان يدعم مستشفى «أهل مصر» لضحايا الحروق

image description

مؤتمر صحفي لـ رمضان صبحي

image description

الأهلي يتخطى كمين حرس الحدود

image description

أرض الإبداع.. «الدستور» داخل جامعات المعرفة بالعاصمة الجديدة (صور)

image description

نيللي كريم فراشة في أحدث جلسة تصوير شاطئية (صور)

الأكثر قراءة

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني بالاسم ورقم الجلوس.. الموعد ورابط الحصول عليها

موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2020 عبر بوابة الحكومة الإلكترونية

اعرف.. موعد ظهور نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2020

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2020.. لطلاب الثانوية العامة رابط بوابة الحكومة المصرية

إنفوجراف

image description

تفاصيل استيلاء صلاح دياب على مصنع فى السويس وأرض مسجد بالبساتين

image description

تفاصيل مصرع طفل في حمام سباحة نادي الزمالك (إنفوجراف)

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

أيام زمان

«لم أستطع مخالفة السادات.. لكني أحببته».. اعتراف توفيق الحكيم عن علاقته بـ«السادات»

كيف خدع «عبد الوهاب» أم كلثوم؟

«مسيرهم يعرفوا الحقيقية».. حكاية مقتل أسمهان وتسببه في إشاعات ضد أم كلثوم

لو من مواليد الثمانينيات.. أسرار مسلسلات وبرامج الأطفال المفضلة لك

نجم الساعة

مافيا السوشيال ميديا.. كيف تحولت «الأكونتات الوهمية» لمعاداة مصر؟

منوعات

مواعيد صرف المعاشات هذا الشهر 2020

تردد القنوات التعليمية المصرية لمتابعة دروس الثانوية العامة

قرارات وزير التربية والتعليم| مواعيد دخول المدارس 2020-2021 في مدارس وجامعات مصر

رابط نتيجة طعون الثانوية الأزهرية 2020.. تعرف على التفاصيل

مقالات الرأي
منى رجب
إبراهيم عبدالناصر.. السعى مفتاح تفوقه
د.مينا بديع عبدالملك
قصة الأسقف الزاهد فى المناصب الرسمية للكنيسة «1-3»
ثروت الخرباوي
الإخوان جنود الصهيونية
ماجد حبته
الفصائل الفلسطينية اجتمعت.. وستجتمع!
المزيد

الثقافة

«فويس باند» فى حفل ببيت السحيمى.. الخميس

وثائق الجمعيات العلمية» فى رسالة ماجستير بجامعة الأزهر

أسرة نجيب محفوظ توافق على تحويل أعماله للدراما: مَن هم ورثة أديب نوبل؟

مثقفون يضعون «روشتة» للتصدى للشائعات الإخوانية