نشرة الحوادث: سرقة مليون و250 ألف جنيه بالقاهرة وضبط مصنع حشيش بالجيزة

نشرة الحوادث





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ننشرفي هذا التقرير، حيث شهد الشارع المصري، اليوم، العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية وبعض القضايا التي تشغل الرأي العام.تقدم «الدستور» لمتابعيها نشرة موجزة عن أبرز القضايا والأحداث التي شهدها الشارع المصري خلال الـ 24 ساعة الماضية عبر السطور التالية:نشرة أخبار الحوادث اليوم الثلاثاء 8-9-2020النيابة تباشر تحقيقاتها في التعدي على «إسلام الأسترالي» ووفاته بالمنيبباشرت النيابة العامة، الثلاثاء، تحقيقاتها في واقعة التعدي على المدعو إسلام الأسترالي ووفاته بالمُنيب بالجيزة.بلاغ للنائب العام ضد فتاتين أعلنتا الزواج من بعضهما عبر «فيسبوك»تقدم المحامي أشرف فرحات، ببلاغ للنائب العام ضد فتاتين عقب إعلانهما الزواج من بعضهما البعض.ضبط إخواني يحرض على التجمع وفتح فصول الدروس الخصوصيةنجحت الجهات المختصة في ضبط شخص تابع لجماعة الإخوان الإرهابية، يحرض على التجمع وفتح فصول الدروس الخصوصية معرضًا حياة الطلاب للخطر وإحداث وقيعة بين أولياء الأمور والتعليم لخدمة مساعي التنظيم الإرهابي في إحداث فتنة والتأثير السلبي على الأمن العام.سرقة 1.25 مليون جنيه من منزل رجل أعمال على يد سائقه بالقاهرةنجحت أجهزة أمن القاهرة في إعادة أكثر من مليون جنيه سرقها سائق من منزل صاحب الشركة التي يعمل بها.ضبط وكر لتصنيع مخدرات وأدوية مغشوشة بالجيزةتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى – الأمن العام وبمشاركة مديريتى أمن القاهرة والجيزة وقوات الأمن المركزى والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة من ضبط وكر لتصنيع المخدرات والأدوية الفاسدة.