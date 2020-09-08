«قومى حقوق الإنسان» يصدر تقريره الختامى لمتابعة الانتخابات

اختتمت غرفة عمليات المجلس القومى لحقوق الإنسان المركزية وفروعها بالمحافظات أعمال متابعتها لليوم الأول لجولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ.وشملت جولة الإعادة 14 محافظة للتنافس على 26 مقعدًا كالتالي: (محافظة القليوبية "مقعد واحد"، محافظة المنوفية"مقعدين"، محافظة كفر الشيخ "مقعدين"، محافظة الجيزة "مقعد واحد"، محافظة بني سويف "مقعد واحد"، محافظة أسيوط "ثلاثة مقاعد"، محافظة سوهاج "خمسة مقاعد"، محافظة قنا "ثلاثة مقاعد"، محافظة الأقصر"مقعدين"، محافظة أسوان "مقعدين"، محافظة دمياط "مقعد واحد"، محافظة بورسعيد "مقعد واحد"، محافظة الإسماعيلية "مقعد واحد"، محافظة مطروح "مقعد واحد").أسفرت الجولات الميدانية التي أوفدها المجلس وما تم رصده من فروعه إلى عدة ملاحظات جاءت أبرزها كالتالي:توافر سبل الإتاحة اللازمة فى معظم اللجان لتمكين كبار السن وذوي الإعاقة من المشاركة، استمرار الدعاية الانتخابية لبعض المرشحين أمام اللجان ببعض الدوائر الانتخابية بمحافظة بورسعيد.ورصدت غرفة العمليات قيام أنصار أحد المرشحين بدائرة مركز طوخ محافظة القليوبية بتوزيع شنط بها مواد غذائية للتأثير على إرادة الناخبين للتصويت لصالحه.ورصدت الغرفة أن المؤشرات الأولية بنهاية عملية التصويت اليوم الأول لجولة الإعادة في 14 محافظة إلى أن المشاركة من قبل جموع الناخبين أتت فى المتوسط فى مجملها، وازدادت ببعض الدوائر التى بها الموطن الانتخابى للمرشحين المتنافسين خلال جولة الإعادة، بينما انخفضت فى بعض الدوائر نتيجة إلى تقليص عدد المرشحين فى دوائر الإعادة، وعدم توافر الدعاية الانتخابية الكافية لبعض المرشحين خلال جولة الإعادة.المجلس على اتصال دائم مع مسئول الاتصال والتواصل بالهيئة الوطنية للانتخابات لإبلاغه بأي ملاحظات وتلقى ردود الفحص بشأنها فى حينه، وكان أبرزها تدخل مسئول الهيئة فى حل مشكلة أحد المتابعين المحليين لإحدى الجمعيات الأهلية بمحافظة سوهاج.