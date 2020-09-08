«فويس باند» فى حفل ببيت السحيمى.. الخميس

يستقبل مركز إبداع «بيت السحيمي»، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بشارع المعز في السابعة من مساء الخميس، الحفل الفنى لفرقة "فويس باند" قيادة إسلام جاد.يتضمن برنامج الحفل تقديم مجموعة من أشهر الأغانى منها "دارت الأيام" للسيدة أم كلثوم و"تهجرنى بحكاية" لفايزة أحمد، "وحشتني" لـ سعاد محمد، ولـ جورج وسوف "حلف القمر" و"كلام الناس"، وأوبريت "الحلوة لسه صغيرة"، و"إن كنت ناسي"، و"ليالي الأنس" لأسمهان، ولـ طلال مداح "يامن هواه".الفرقة أنشئت 2016 على يد إسلام جاد، عازف الكمان بدار الأوبرا، والموزع الموسيقى أسامة الحسيني، وقدمت أكثر من حفل بدار الأوبرا المصرية والنّادي العام لضباط الشرطة وجامعتي الزقازيق وعين شمس وغيرها من المواقع الثقافية.