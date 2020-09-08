«نضال بالدولار».. وائل غنيم يكشف أسرار المقاول الأجير محمد على

«خطة هبلة»

محمد علي يؤلف تواريخ الثورات من خياله

منع التمويل عن عزام التميمي

محمد علي لا يشعر بالمخاطر

محمد علي يسخن الناس

هاجم الناشط السياسي وائل غنيم، المقاول الإرهابي الأجير محمد علي الذي يحرض على الدولة، وينفذ تعليمات قطر التي تمول أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية.قال وائل غنيم إن خطة محمد علي ليست سوى خطة «هبلة» الغرض منها هو الهروب من المحاكمة، وأن الحياة لا تقاس بمقياس الصواب والخطأ، متعجبا من جماعة الإخوان التي تريد تصدر التريند طمعا في زيادة التمويل الخارجي.أكد وائل غنيم أن محمد علي يؤلف قصة ويختار تواريخ لثورات من خياله المريض، وأنه لا يستوعب كيفية إدارة الحكم نتيجة لتعليمة البسيط وبالتالي صغر حجم عقله.النضال بالدولاروصف غنيم نضال محمد علي «بالدولار» لا يدوم، لأنه سيأتي يوما وستقطع قطر التمويل عندما تصل لما تريد.وأوضح «غنيم» أن ما سيحدث عقب عدم نزول الناس في ٢٠ سبتمبر هو منع التمويل، مضيفا أن مسئول المخابرات القطرية سيمنع التمويل عن عزام التميمي وأيمن نور.طلب «غنيم» من محمد علي التوقف عن حديث لا يفقه فيه شيئا، لأنه لا يوجد مسئول يكره بلده، مؤكدا أن المقاول الأجير لا يدرك المخاطر التي تترتب على كلامه في مستقبل الشباب الذين يسيرون وراءه.وأضاف أن محمد علي يصور أفلام هندي لتسخين الناس، وأن الجزيرة تحاول تغيير الواقع مستغلة الإجراءات التي تتخذها الدولة في الحد من المخالفات، موضحا أن الكثير من الناس استغلت تدهور وضع البلاد في السنين الأخيرة وقامت ببناء مخالف، فالصور التي تنشرها القنوات الممولة دائما ما تكون غير حقيقية، ويجب استخدام العقل أكثر من أي شيء آخر.