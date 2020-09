تردد القنوات التعليمية المصرية لمتابعة دروس الثانوية العامة

تردد القنوات التعليمية المصرية دروس الثانوية العامة





قد يهمك أيضا:





ويقدم موقع «الدستور» لقرائه التردد الخاص بالقنوات التعليمية المصرية لمتابعة دروس الثانوية العامة، لمشاهدة أهم مراجعات المناهج التي والدروس التي تخصهم الثانوية العامة:-- القناة التعليمية المصرية 1معدل الترميز: 27500.التردد: 11747.القمر الصناعي: Nile Sat – نايل سات.الاستقطاب: أفقي H.معامل تصحيح الخطأ: 56.اسم القناة على الرسيفر: EDU 1.- تردد قناة مصر التعليمية مباشرمعدل الترميز: 27500.التردد: 12380.القمر الصناعي: Nile Sat – نايل سات.الاستقطاب: أفقي H.معامل تصحيح الخطأ: 56.اسم القناة على الرسيفر: EDU 2.تردد قناة مصر التعليمية 2020كيفية ادخال التردد الخاص بقناة مصر التعليمية 2020 على الرسيفر:* اضغط على زر Menu – القائمة.* سيظهر لك الآن على الشاشة خيارات – Options.* اختر تثبيت – Installation.* الآن اختر تثبيت يدوي – Manual Installation.* قم باختيار القمر Nile sat Arabsat من قائمة الأقمار Sat Menu.* قم بإدخال التردد السابق ذكره.* اختر القطبية (رأسي V أفقي H).* قم بإدخال معدل الترميز (27500).* اضغط Ok بواسطة ريموت الريسيفر.* قم بعمل حفظ – Save.الجدير بالذكر ان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر عده قررات كان ابرزها واهمها تعطيل الدراسة بشكل رسمي، في الربع الاول من شهر مارس الماضي 2020، لمنع انتشار فيروس كورونا، وهو القرار الذي أعلن تفاصيله رئيس مجلس الوزراء فى مؤتمر صحفى مع بعض الوزراء في مصر.