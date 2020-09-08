رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 08 سبتمبر 2020 الموافق 20 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«متصدقهاش».. «الدستور» تكشف زيف الإخوان حول إزالات روض الفرج (فيديو)

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 11:24 م
إزالات روض الفرج
إزالات روض الفرج
حسام عسل
طباعة
كعادتها بعض القنوات المعادية لمصر والمحسوبة على جماعة الإخوان الإرهابية تقوم بادعاءات وأقاويل كاذبة من شأنها إشعال الأجواء والتحريض بين المواطنين، خرجت علينا قناة الجزيرة القطرية بأخبار وفيديوهات كاذبة تدّعي فيها أن الدولة تقوم بإلقاء الأثاث من المنازل، لهدم بيوت المواطنين بمنطقتي سيدي فرج وعزبة الصفيح بحي روض الفرج بالقاهرة وتشريد الأسر دون مأوى.

«الدستور» يكشف كذب وزيف هذه الادعاءات بالفيديو، حيث قام المواطنون بتكذيب هذه الافتراءات.

وقال محمد على، رجل ستيني، يسكن في منطقة الجورة بحي روض الفرج إن ما تناولته بعض منصات التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية المحسوبة على جماعة الإخوان ليس صحيحًا، بل هو من قبل تحريض الشعب على الدولة. فلم يحدث كما ذكروا أن قوات الأمن قامت بمهاجمة المنازل والمنطقة وطرد أهلها بالقوة بل وإلقاء أمتعتهم وأثاث منازلهم منه، وهو عكس ما حدث، بل إن الحي قام بإبلاغ المواطنين بإخلاء منازلهم قبلها بأيام لكي يتمكنوا من تنفيذ قرار الإزالة، وقام المواطنون بتنفيذ القرار وإخلاء منازلهم من نقل محتوياته لأماكن أخرى والبعض قام ببيعه؛ لأنهم كما أبلغوا أنهم سينقلون لمساكن آدمية مجهزة بشكل كامل.

من جانبه، قال أحمد مختار، أحد قاطني عزبة الصفيح بروض الفرج، إنه عكف طيلة يومين على إخراج أثاث منزله تمهيدًا لقرار الإزالة ولم يتعرض أحد لهم، لافتًا إلى أن العديد من المواطنين من جيرانه بسيدي فرج بالفعل تسلموا وحداتهم السكنية عقب تنفيذ قرار الإزالة والبعض الآخر ينهون إجراءات وأوراق تسلم منازلهم الجديدة.

كما رصدت عدسة «الدستور» عملية إخلاء المواطنين بمنطقة عزبة الصفيح لمنازلهم ونقل الأثاث بواسطة العربات لنقلها لمكان آمن على عكس ما ادّعت قنوات وصفحات الإخوان الإرهابية.

موضوعات متعلقة

وزير التعليم: نظام خاص لكل مدرسة.. والحضور 4 أيام للفترة الواحدة

كيفية معرفة اللجنة الانتخابية بالرقم القومي

موعد بدء الدراسة 2020.. وتفاصيل قرارات وزير التربية والتعليم بخصوص العام الدراسي الجديد

55 ألف مواطن سجلوا بياناتهم على منصة مصر الرقمية حتى الآن

الصور

image description

الفنان محمد رمضان يدعم مستشفى «أهل مصر» لضحايا الحروق

image description

مؤتمر صحفي لـ رمضان صبحي

image description

الأهلي يتخطى كمين حرس الحدود

image description

أرض الإبداع.. «الدستور» داخل جامعات المعرفة بالعاصمة الجديدة (صور)

image description

نيللي كريم فراشة في أحدث جلسة تصوير شاطئية (صور)

الأكثر قراءة

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني بالاسم ورقم الجلوس.. الموعد ورابط الحصول عليها

موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2020 عبر بوابة الحكومة الإلكترونية

اعرف.. موعد ظهور نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2020

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2020.. لطلاب الثانوية العامة رابط بوابة الحكومة المصرية

إنفوجراف

image description

تفاصيل استيلاء صلاح دياب على مصنع فى السويس وأرض مسجد بالبساتين

image description

تفاصيل مصرع طفل في حمام سباحة نادي الزمالك (إنفوجراف)

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

أيام زمان

«لم أستطع مخالفة السادات.. لكني أحببته».. اعتراف توفيق الحكيم عن علاقته بـ«السادات»

كيف خدع «عبد الوهاب» أم كلثوم؟

«مسيرهم يعرفوا الحقيقية».. حكاية مقتل أسمهان وتسببه في إشاعات ضد أم كلثوم

لو من مواليد الثمانينيات.. أسرار مسلسلات وبرامج الأطفال المفضلة لك

نجم الساعة

مافيا السوشيال ميديا.. كيف تحولت «الأكونتات الوهمية» لمعاداة مصر؟

منوعات

مواعيد صرف المعاشات هذا الشهر 2020

تردد القنوات التعليمية المصرية لمتابعة دروس الثانوية العامة

قرارات وزير التربية والتعليم| مواعيد دخول المدارس 2020-2021 في مدارس وجامعات مصر

رابط نتيجة طعون الثانوية الأزهرية 2020.. تعرف على التفاصيل

مقالات الرأي
منى رجب
إبراهيم عبدالناصر.. السعى مفتاح تفوقه
د.مينا بديع عبدالملك
قصة الأسقف الزاهد فى المناصب الرسمية للكنيسة «1-3»
ثروت الخرباوي
الإخوان جنود الصهيونية
ماجد حبته
الفصائل الفلسطينية اجتمعت.. وستجتمع!
المزيد

الثقافة

«فويس باند» فى حفل ببيت السحيمى.. الخميس

وثائق الجمعيات العلمية» فى رسالة ماجستير بجامعة الأزهر

أسرة نجيب محفوظ توافق على تحويل أعماله للدراما: مَن هم ورثة أديب نوبل؟

مثقفون يضعون «روشتة» للتصدى للشائعات الإخوانية