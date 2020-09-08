«متصدقهاش».. «الدستور» تكشف زيف الإخوان حول إزالات روض الفرج (فيديو)

كعادتها بعض القنوات المعادية لمصر والمحسوبة على جماعة الإخوان الإرهابية تقوم بادعاءات وأقاويل كاذبة من شأنها إشعال الأجواء والتحريض بين المواطنين، خرجت علينا قناة الجزيرة القطرية بأخبار وفيديوهات كاذبة تدّعي فيها أن الدولة تقوم بإلقاء الأثاث من المنازل، لهدم بيوت المواطنين بمنطقتي سيدي فرج وعزبة الصفيح بحي روض الفرج بالقاهرة وتشريد الأسر دون مأوى.«الدستور» يكشف كذب وزيف هذه الادعاءات بالفيديو، حيث قام المواطنون بتكذيب هذه الافتراءات.وقال محمد على، رجل ستيني، يسكن في منطقة الجورة بحي روض الفرج إن ما تناولته بعض منصات التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية المحسوبة على جماعة الإخوان ليس صحيحًا، بل هو من قبل تحريض الشعب على الدولة. فلم يحدث كما ذكروا أن قوات الأمن قامت بمهاجمة المنازل والمنطقة وطرد أهلها بالقوة بل وإلقاء أمتعتهم وأثاث منازلهم منه، وهو عكس ما حدث، بل إن الحي قام بإبلاغ المواطنين بإخلاء منازلهم قبلها بأيام لكي يتمكنوا من تنفيذ قرار الإزالة، وقام المواطنون بتنفيذ القرار وإخلاء منازلهم من نقل محتوياته لأماكن أخرى والبعض قام ببيعه؛ لأنهم كما أبلغوا أنهم سينقلون لمساكن آدمية مجهزة بشكل كامل.من جانبه، قال أحمد مختار، أحد قاطني عزبة الصفيح بروض الفرج، إنه عكف طيلة يومين على إخراج أثاث منزله تمهيدًا لقرار الإزالة ولم يتعرض أحد لهم، لافتًا إلى أن العديد من المواطنين من جيرانه بسيدي فرج بالفعل تسلموا وحداتهم السكنية عقب تنفيذ قرار الإزالة والبعض الآخر ينهون إجراءات وأوراق تسلم منازلهم الجديدة.كما رصدت عدسة «الدستور» عملية إخلاء المواطنين بمنطقة عزبة الصفيح لمنازلهم ونقل الأثاث بواسطة العربات لنقلها لمكان آمن على عكس ما ادّعت قنوات وصفحات الإخوان الإرهابية.