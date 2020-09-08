تعرف على مواعيد مسلسل إلا أنا.. أبطال المسلسل
الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 10:17 م
محمد مجديطباعة
يبحث كثيرون عن مواعيد مسلسل إلا أنا. فالمسلسل حقق نجاحا كبيرا للغاية، وأصبح تريند لأيام عديدة على السوشيال ميديا بعد انطلاق عرضه منذ أسابيع قليلة، بسبب قصته الإنسانية التي تشكل واقعا متواجدا في المجتمع المصري.
العمل يعرض لمدة خمسة أيام في الأسبوع بداية من السبت حتى الأربعاء، على قناة dmc في عرضين أولهما في السابعة والنصف والإعادة في الحادية عشرة مساءً.
مواعيد مسلسل إلا أنايعرض غدا الأربعاء في تمام الساعة ٧:٣٠ على قناة Dmc والحادية عشرة مساء على dmc drama، أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل "إلا أنا" وتحديدًا حكاية "أمل حياتي" للفنانة حنان مطاوع.
وكانت حنان مطاوع عبرت في تصريحات صحفية عن سعادتها لهذا الدور، الذي اعتبرته دورا مختلفا ومميزا والذي وافقت على تقديمه منذ قراءتها للسيناريو منذ شهور قليلة.
وانتهى صناع العمل من تصوير المشاهد الأخيرة منه في الـ24 من أغسطس الجاري، بعدما تم تصوير مشاهده ما بين منطقة الزمالك ووسط البلد، وذلك لمدة شهر تقريبًا، قبل أن ينتهي مخرجه أحمد حسن من تصويره بشكل كامل.
أبطال مسلسل إلا أناوبعد عرض مواعيد مسلسل إلا أنا في السطور السابقة، فالمسلسل من بطولة حكاية "أمل حياتي" حنان مطاوع، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، نانسي صلاح، رامي الطمباري، أحمد كشك، رضوى الشريف، وهو من تأليف أمين جمال، وشريف يسري، وإخراج أحمد حسن، وإنتاج سينرجي بشراكة مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.
جدير بالذكر أن مسلسل "إلا أنا" قصة يسرى الفخراني، تدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور فى 10 حلقات.
قد يهمك أيضًا: