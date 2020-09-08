تعرف على مواعيد مسلسل إلا أنا.. أبطال المسلسل

أبطال مسلسل إلا أنا وبعد عرض مواعيد مسلسل إلا أنا في السطور السابقة، فالمسلسل من بطولة حكاية "أمل حياتي" حنان مطاوع، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، نانسي صلاح، رامي الطمباري، أحمد كشك، رضوى الشريف، وهو من تأليف أمين جمال، وشريف يسري، وإخراج أحمد حسن، وإنتاج سينرجي بشراكة مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.



جدير بالذكر أن مسلسل "إلا أنا" قصة يسرى الفخراني، تدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور فى 10 حلقات.



وانتهى صناع العمل من تصوير المشاهد الأخيرة منه في الـ24 من أغسطس الجاري، بعدما تم تصوير مشاهده ما بين منطقة الزمالك ووسط البلد، وذلك لمدة شهر تقريبًا، قبل أن ينتهي مخرجه أحمد حسن من تصويره بشكل كامل.