محافظ دمياط تطالب بإزالة التعديات على طرح النهر

طالبت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، المواطنين من واضعى اليد على أراضى طرح النهر داخل القطاع المائى لمجرى نهر النيل بسرعة اتخاذ الاحتياطات اللازمة وإزالة جميع المزروعات والتعديات الموجودة على جانبى المجرى وذلك تحسبًا لارتفاع مناسيب المياه، وتلافى حدوث أى غرق أو تلفيات لتلك الأراضى.وأشارت المحافظ إلى أن ذلك جاء وفقًا لما أكدته وزارة الموارد المائية والرى بمؤشرات موسم الفيضان للعام المائى الحالى، والتى تشير إلى احتمالية إمرار تصرفات زائدة بمجرى النهر وما يتبعه ذلك من ارتفاع مناسيب المياه بفرعى دمياط ورشيد الأمر الذى يؤدى إلى حدوث غمر لأراضى طرح النهر المحصورة داخل القطاع المائى للمجرى والمتعدى عليها من واضعى اليد سواء بالزراعة أو الردم أو بالبناء والتى تسببت فى حدوث اختنافات بالمجرى وعدم القدرة على استيعاب التصرفات المارة.