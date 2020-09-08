عمرو عزت يدلى بصوته فى «إعادة الشيوخ» ببولاق الدكرور

أدلى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، (حزب التجمع)، عمرو عزت، بصوته في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، بمدرسة الشيماء الحديثة، في بولاق الدكرور.وشهدت لجان الانتخابات إقبالا ملحوظا من السيدات، حيث تصدرت النساء من أعمار مختلفة، المشهد الانتخابي بمختلف المحافظات.وبدأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أعمال الرصد والمتابعة لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، التي انطلقت الجولة الثانية منها في الداخل اليوم الثلاثاء، وتستمر حتى مساء غد الأربعاء، بـ1500 متابع حصلت على تصريحات لهم من الهيئة الوطنية للانتخابات.