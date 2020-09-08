قبل الإغلاق.. تزايد الإقبال على التصويت فى إعادة «الشيوخ» بدمياط (صور)

شهدت لجان الاقتراع، في قرية الشعراء ومركز ومدينة كفر البطيخ بدمياط، إقبالا كبيرا، مساء اليوم الثلاثاء، في أول أيام انتخابات جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ بدمياط.كما شهدت محافظة دمياط، مشاركة كبيرة من كبار السن في انتخابات الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ بدمياط، حيث أصرت سيدة قعيدة على المشاركة والتصويت، على كرسي متحرك، في قرية جمصة التابعة لمركز كفر البطيخ بدمياط.وانطلقت جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ مصر 2020 على 26 مقعدًا بإجمالي 52 متنافسًا في 14 محافظة، وتستمر يومي الثلاثاء الأربعاء 8 و9 سبتمبر.والمقاعد المقرر خوض جولة الإعادة عليها هي: القليوبية 1، المنوفية 2، كفرالشيخ 2، الجيزة 1، بني سويف 1، أسيوط 3، سوهاج 5، قنا 3، الأقصر 2، أسوان 2، دمياط 1، بورسعيد 1، الإسماعيلية 1، مطروح 1.