المناسترلى: التحول التكنولوجى يسهم فى خفض خسائر القطاع العام

قال المهندس إبراهيم المناسترلي المصفي العام للشركة القومية للأسمنت إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إن خطة وزارة قطاع الأعمال الخاصة بتحويل أداء أعمال الشركات من خلال التحول الرقمي والميكنة وإدارة الموارد دون تدخل العنصر البشري ستسهم في خفض الخسائر التي تتعرض لها بعض الشركات.وأضاف في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن هذا النظام يساعد كثيرا على تحسين أداء الشركات وعدم وجود تلاعب في تقييم أداء الموارد، كما سيسهم في زيادة معدلات الشفافية لأداء الإدارات بالشركة، مؤكدا أن نجاح القطاع الخاص يرجع إلى تطبيقه لمنظومة التحول الرقمي وإدارة الموارد بعيدا عن التحيز والتدخل البشري.وأوضح أن التحول التكنولوجي بالشركات الحكومية أصبح ضرورة حتمية لمواكبة التطورات التكنولوجية في الشركات الخاصة والعالمية، حيث إن التحول الرقمي يسهم في تسهيل وتسريع معدلات الإنتاج وتوفير الوقت والجهد من خلال التعامل غير المباشر والابتعاد عن الأداء الروتيني للشركات الحكومية المتعارف عليه.