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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

«جاكيت بـ480 ألف جنيه وهاتف ذهب».. جدل على السوشيال ميديا بسبب محمد رمضان

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 09:52 م
محمد رمضان
محمد رمضان
سارة ساويرس
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عادة ما تثير إطلالات الفنان محمد رمضان جدلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتجاوز سعرها آلاف الدولارات.

وفي أحدث ظهور له بفيديو كليب «يا حبيبي» مع النجم العالمي ميتر جيمس، اندهش متابعوه من سعر الجاكيت الذي ظهر به في الكليب الجديد.. فما القصة؟

طرح النجم محمد رمضان أغنيته الجديد «يا حبيبي» عبر قناته الرسمية على «يوتيوب»  أمس الأول، حيث تم تصوير الكليب في الإمارات وحقق مليون مشاهدة، ولفت محمد رمضان إليه الأنظار حينما ظهر بجاكيت أسود اللون مرصع بفصوص الجواهر والفضة.

وكشف محمد رمضان خلال المؤتمر الصحفي الذي أطلق فيه أغنيته الجديدة «يا حبيبي» بدبي، عن سعر الجاكيت الذي أطل به، مشيرا إلى أنه بـ30 ألف دولار أي فيما يعادل ٤٨٠ ألف جنيه مصري.

ومؤخرا شارك محمد رمضان جمهوره أحدث هداياه التي وصلت له خلال زيارته للإمارات، حيث نشر صورة على «ستوري إنستجرام» لهاتف ذهب ومحفور على ظهره اسم محمد رمضان نمبر 1، وعلق عليها: «شكرا صديقي خليفة».

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