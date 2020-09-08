وفاة شاب صعقًا بالكهرباء فى الوادى الجديد

لقى شاب مصرعه مساء اليوم الثلاثاء، إثر تعرضه لصعق كهربائي، بمدينة الداخلة في محافظة الوادي الجديد، وتم الدفع بسيارة الإسعاف لمكان الحادث ونقل الجثمان إلى المستشفى الداخلة العام.تلقى اللواء محمد توفيق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادى الجديد، إخطارًا من إدارة النجدة بوصول جثة شاب إلى مشرحة مستشفى الداخلة العام.وتبين وفاة خضر علي 29 سنة، مقيم بقرية الجديدة بمركز الداخلة، التابعة لمحافظة الوادي الجديد، إثر تعرضه لصعق تيار كهربي، أثناء العمل الخاص به، توفي على إثره في الحال.وتحرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.