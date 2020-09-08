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الثلاثاء 08 سبتمبر 2020 الموافق 20 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وفاة شاب صعقًا بالكهرباء فى الوادى الجديد

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 09:22 م
وفاة شاب صعقا بالكهرباء
وفاة شاب صعقا بالكهرباء
محمد مهدي
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لقى شاب مصرعه مساء اليوم الثلاثاء، إثر تعرضه لصعق كهربائي، بمدينة الداخلة في محافظة الوادي الجديد، وتم الدفع بسيارة الإسعاف لمكان الحادث ونقل الجثمان إلى المستشفى الداخلة العام.

تلقى اللواء محمد توفيق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادى الجديد، إخطارًا من إدارة النجدة بوصول جثة شاب إلى مشرحة مستشفى الداخلة العام.

وتبين وفاة خضر علي 29 سنة، مقيم بقرية الجديدة بمركز الداخلة، التابعة لمحافظة الوادي الجديد، إثر تعرضه لصعق تيار كهربي، أثناء العمل الخاص به، توفي على إثره في الحال.

وتحرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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