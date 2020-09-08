وثائق الجمعيات العلمية» فى رسالة ماجستير بجامعة الأزهر

تناقش الدكتورة نيفين محمد موسى، الأستاذ بقسم الوثائق والمكتبات بكلية الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر، رئيس دار الوثائق القومية، رسالة ماجستير عن وثائق الجمعيات العلمية والدينية فى مصر، بجامعة الأزهر فرع البنات، وذلك 20 سبتمبر في تمام الحادية عشرة صباحًا بمبنى كلية الهندسة.شغلت الدكتورة نيفين عددًا من المناصب المهمة منها رئيس قسم الوثائق والمكتبات والمعلومات بجامعة الأزهر (2013- سبتمبر 2019)، ورئيس الإدارة المركزية لدار الوثائق القومية، الأمين العام للفرع الإقليمي العربي للمجلس الدولي للأرشيف، واستشاري فني بمشروع رقمنة الأرشيف التاريخي بمجلس الوزراء في الفترة (2009- 2011)، ومشرف على جودة الأعمال الفنية بدار الوثائق القومية (2007- 2015).وألّفت الدكتورة موسى العديد من الكتب ونشرت عشرات الأبحاث العلمية المنشورة، إضافة إلى عشرات الإسهامات والمشاركات في المؤتمرات والندوات العلمية محليًا ودوليًا، كما أنها أشرفت وناقشت عشرات رسائل الماجستير والدكتوراه داخل جامعة الأزهر وخارجها.