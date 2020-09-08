رابط نتيجة طعون الثانوية الأزهرية 2020.. تعرف على التفاصيل













واعتمد الأزهر الشريف، النتيجة الخاصة بطعون الثانوية الأزهرية، والتي تم إعلانها يوم الجمعة الماضي 4 سبتمر 2020 الجاري عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، وبلغ عدد الطعون حتى الجمعة 35 ألفا و909 طعون، وعن عدد الطعون التي وصلت الإدارات تصل لـ29 ألفا و830، ما تم تصحيحه 12 ألفا و229.يشار إلى أن هدف وزارة الأزهر الشريف تدريس مناهج الثانوية الأزهرية للطلاب الراغبين في ذلك، وتنقسم إلى ثلاثة أقسام، هي (القسم العلمي والأدبي والشريعة الإسلامية).ومرت امتحانات الثانوية الأزهرية هذا العام بأصعب الظروف التي تمر بها جمهورية مصر العربية صحيا والتي مر بها العالم أجمع أيضا بسبب انشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) التي أجبرت الدولة على عدم إكمال الفصول الدراسية بالمدارس لكن عن طريق المنزل بطرق مختلفة منها القنوات التعليمية وأيضا نظم حددتها وزارة التربية والتعليم لجميع المراحل الدراسية المختلفة بكافة المجالات والتخصصات أيضا.