رابط نتيجة طعون الثانوية الأزهرية 2020.. تعرف على التفاصيل
الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 09:38 م
وسام عطيةطباعة
شهد محرك البحث العالمي جوجل ضغط كثيف حول البحث عن نتيجة طعون الثانوية الازهرية 2020 حيث تم تقديم بعض التظلمات على النتائج المعلنة من الطلبة وطالبات الثانوية الأزهرية الأحد الموافق 16 أغسطس الماضي.
بدءًا من الأحد 16 أغسطس الماضي، ولمدة شهر تنتهي الثلاثاء 15 سبتمبر الجاري، بدء فتح باب الطعون علي نتائج الثانوية العامة، تم تقديم الطعون بمقر الإدارات التعليمية؛ تخفيفًا على الطلاب، وعدم تكبدهم مشقة السفر للمناطق، مضيفًا أن قطاع المعاهد جهز 198 مركزًا وإدارة على مستوى الجمهورية، ويحق للطالب تقديم طعون على المواد التي يرغب في التظلم فيها.
نتيجة طعون الثانوية الازهرية 2020وأعلن الأزهر ظهور نتيجة الطعون على نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية، في 15 سبتمبر 2020 الجاري، وأكدت الاستعلام عن نتيجة الطعون برقم الجلوس، عبر الرابط التالي: http:www.azhar.egToonResult
بدءًا من الأحد 16 أغسطس الماضي، ولمدة شهر تنتهي الثلاثاء 15 سبتمبر الجاري، بدء فتح باب الطعون علي نتائج الثانوية العامة، تم تقديم الطعون بمقر الإدارات التعليمية؛ تخفيفًا على الطلاب، وعدم تكبدهم مشقة السفر للمناطق، مضيفًا أن قطاع المعاهد جهز 198 مركزًا وإدارة على مستوى الجمهورية، ويحق للطالب تقديم طعون على المواد التي يرغب في التظلم فيها.
نتيجة طعون الثانوية الازهرية 2020
واعتمد الأزهر الشريف، النتيجة الخاصة بطعون الثانوية الأزهرية، والتي تم إعلانها يوم الجمعة الماضي 4 سبتمر 2020 الجاري عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، وبلغ عدد الطعون حتى الجمعة 35 ألفا و909 طعون، وعن عدد الطعون التي وصلت الإدارات تصل لـ29 ألفا و830، ما تم تصحيحه 12 ألفا و229.
يشار إلى أن هدف وزارة الأزهر الشريف تدريس مناهج الثانوية الأزهرية للطلاب الراغبين في ذلك، وتنقسم إلى ثلاثة أقسام، هي (القسم العلمي والأدبي والشريعة الإسلامية).
ومرت امتحانات الثانوية الأزهرية هذا العام بأصعب الظروف التي تمر بها جمهورية مصر العربية صحيا والتي مر بها العالم أجمع أيضا بسبب انشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) التي أجبرت الدولة على عدم إكمال الفصول الدراسية بالمدارس لكن عن طريق المنزل بطرق مختلفة منها القنوات التعليمية وأيضا نظم حددتها وزارة التربية والتعليم لجميع المراحل الدراسية المختلفة بكافة المجالات والتخصصات أيضا.
يشار إلى أن هدف وزارة الأزهر الشريف تدريس مناهج الثانوية الأزهرية للطلاب الراغبين في ذلك، وتنقسم إلى ثلاثة أقسام، هي (القسم العلمي والأدبي والشريعة الإسلامية).
ومرت امتحانات الثانوية الأزهرية هذا العام بأصعب الظروف التي تمر بها جمهورية مصر العربية صحيا والتي مر بها العالم أجمع أيضا بسبب انشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) التي أجبرت الدولة على عدم إكمال الفصول الدراسية بالمدارس لكن عن طريق المنزل بطرق مختلفة منها القنوات التعليمية وأيضا نظم حددتها وزارة التربية والتعليم لجميع المراحل الدراسية المختلفة بكافة المجالات والتخصصات أيضا.
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