«مصر للطيران» تسير 3 رحلات أسبوعيًا بين القاهرة وموسكو 17 سبتمبر

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، مساء اليوم الثلاثاء، فى بيانها عن استئناف رحلاتها المباشرة بين القاهرة وموسكو بمعدل 3 رحلات أسبوعيًا اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 17 سبتمبر 2020، حيث من المخطط أن تشغل الشركة رحلاتها إلى موسكو أيام السبت والثلاثاء والخميس.وفيما يخص الإجراءات الوقائية المطلوبة للسفر إلى موسكو، تُهيب مصر للطيران بالعملاء المسافرين على رحلاتها إلى موسكو ضرورة الحصول علي شهادة طبية مع نتيجة اختبار PCR سلبية لفيروس كورونا (COVID-19) من أحد المعامل المعتمدة فى مصر صادرة قبل 72 ساعة على الأكثر من تاريخ الوصول إلى موسكو، وأن تكون باللغة الروسية أو بالإنجليزية حتى يتم السماح للمسافرين صعود الطائرة من القاهرة، بالإضافة إلى التدابير الصحية الأخرى التي تتطلبها الشركة عند الوصول، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها السلطات المختصة لتقليل انتشار فيروس كورونا.