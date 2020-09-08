«عش الدبابير» اسم مبدئى لمسلسل مصطفى شعبان

أعلن المؤلف محمد سيد بشير عن الاسم المؤقت لمُسلسل مصطفى شعبان حيث يحمل اسم عش الدبابير.وكتب بشير عبر حسابه بموقع فيس بوك: "بسم الله ومَن توكّل على فهو حسبه ووكيله، وما شاء الله ولا قوة إلاّ بالله، تم الاتفاق رسميًا على إنتاج مسلسل "عش الدبابير" أسطورة سرية وسفينة "اسم مؤقت".وتابع "المسلسل هيعرض في رمضان ٢٠٢١ بإذن الله على MBC Masr، وهو من إخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج صادق الصباح، ويعتبر ثالث تعاون لي مع مصطفى شعبان والثاني مع أحمد خالد موسى بعد نجاح هروب اضطراري والأول مع عمرو سعد".ويواصل سيد بشير كتابة الحلقات الأولى من العمل الذي يجمع مصطفى شعبان وعمرو سعد لأول مرة في الدراما ويعد العمل الثالث الذي يجمع مصطفى شعبان بالمؤلف محمد سيد بشير.وتجري الجهة المنتجة للعمل جلسات عمل مكثفة مع المخرج أحمد خالد موسي لاختيار الأبطال وإنهاء تعاقداتهم لتحديد موعد نهائي للتصوير والمسلسل مقرر عرضه على منصة شاهد وشبكة قنوات mbc في موسم رمضان المقبل 2021.