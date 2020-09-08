بخطة عمل متكاملة.. جامعة القناة تستعد لزيارة تجديد «الأيزو»

أكدت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تسعى إلى الريادة والتميز فى التعليم الجامعى والبحث العلمى وخدمة المجتمع محليا وإقليميا ودوليا، وأن الأيزو خطوة مهمة للوصول إلى جامعة معتمدة، مشيرة إلى أن غايات الجامعة تشمل أن نصل بالجودة لتصبح أسلوب حياة لكل من يعمل بجامعة القناة ذلك لأن الأيزو تعد أولى الخطوات الهامة والفعلية لاعتماد كليات ومعاهد الجامعة بأكملها.جاء ذلك أثناء اجتماعها اليوم الثلاثاء الموافق ٨ سبتمبر بقاعة الأنشطة الطلابية بالجامعة بحضور الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وهدى فرج أمين عام الجامعة والدكتور حمدي كمال عطا مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة والدكتور عبده مصطفي مدير عام الشركة العربية للاستشارات الهندسية والدكتور محمد أمين مستشار الشركة العربية وياسر رجب مدير مركز دعم اتخاذ القرار، استعدادا لزيارة المراجعة الداخلية للشركة المانحة ISO 9001-2015.وتابعت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس الجامعة، أنه تم إعداد كتيب خدمات خاص بكل إدارة ودليل للإجراءات والسياسات الخاصة بكل إدارة.وقامت رئيس الجامعة بعرض لإنجازات الجامعة ومناقشة المخاطر والفرص وإمكانيه وفرص التحسين.هذا وأشار الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن هذه الزيارة تعد الرابعة من نوعها مع سعي الجامعة الدائم على التطوير والتحديث، مؤكدا أن هذا العام يعد مختلفا نظرا للإجراءات الاحترازية التي فرضتها تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.كما أكد الدكتور حمدي عطا الله أن الاجتماع تناول الاستعداد لزيارة المراجعة الخارجية لتجديد الاعتماد الثلاثاء القادم، حيث تم وضع خطة عمل متكاملة خلال الفترة الماضية تتمثل في تنفيذ ورش عمل تدريبية لمنسقي الأيزو بإدارات الجامعة، وورشة عمل تنشيطية للمراجعين الداخليين مع متابعة عمل الإجراءات التصحيحية.وأضافت السيدة هدى فرج أمين عام الجامعة أن الزيارة تشمل جميع إدارات الجامعة، ولذلك فالاستعدادات تتم على مستوى الجهاز الإداري للجامعة بالكامل.