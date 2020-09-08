رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 08 سبتمبر 2020 الموافق 20 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بخطة عمل متكاملة.. جامعة القناة تستعد لزيارة تجديد «الأيزو»

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 08:53 م
جامعة القناة
جامعة القناة
مصطفى دياب
طباعة
أكدت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تسعى إلى الريادة والتميز فى التعليم الجامعى والبحث العلمى وخدمة المجتمع محليا وإقليميا ودوليا، وأن الأيزو خطوة مهمة للوصول إلى جامعة معتمدة، مشيرة إلى أن غايات الجامعة تشمل أن نصل بالجودة لتصبح أسلوب حياة لكل من يعمل بجامعة القناة ذلك لأن الأيزو تعد أولى الخطوات الهامة والفعلية لاعتماد كليات ومعاهد الجامعة بأكملها.

جاء ذلك أثناء اجتماعها اليوم الثلاثاء الموافق ٨ سبتمبر بقاعة الأنشطة الطلابية بالجامعة بحضور الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وهدى فرج أمين عام الجامعة والدكتور حمدي كمال عطا مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة والدكتور عبده مصطفي مدير عام الشركة العربية للاستشارات الهندسية والدكتور محمد أمين مستشار الشركة العربية وياسر رجب مدير مركز دعم اتخاذ القرار، استعدادا لزيارة المراجعة الداخلية للشركة المانحة ISO 9001-2015.

وتابعت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس الجامعة، أنه تم إعداد كتيب خدمات خاص بكل إدارة ودليل للإجراءات والسياسات الخاصة بكل إدارة.

وقامت رئيس الجامعة بعرض لإنجازات الجامعة ومناقشة المخاطر والفرص وإمكانيه وفرص التحسين.

هذا وأشار الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن هذه الزيارة تعد الرابعة من نوعها مع سعي الجامعة الدائم على التطوير والتحديث، مؤكدا أن هذا العام يعد مختلفا نظرا للإجراءات الاحترازية التي فرضتها تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما أكد الدكتور حمدي عطا الله أن الاجتماع تناول الاستعداد لزيارة المراجعة الخارجية لتجديد الاعتماد الثلاثاء القادم، حيث تم وضع خطة عمل متكاملة خلال الفترة الماضية تتمثل في تنفيذ ورش عمل تدريبية لمنسقي الأيزو بإدارات الجامعة، وورشة عمل تنشيطية للمراجعين الداخليين مع متابعة عمل الإجراءات التصحيحية.

وأضافت السيدة هدى فرج أمين عام الجامعة أن الزيارة تشمل جميع إدارات الجامعة، ولذلك فالاستعدادات تتم على مستوى الجهاز الإداري للجامعة بالكامل.

موضوعات متعلقة

كيفية معرفة اللجنة الانتخابية بالرقم القومي

تفاصيل 7 شركات إخوانية تعد «كتائب إلكترونية» لمهاجمة مصر

«التعليم» تعلن خطة العام الدراسى الجديد بمؤتمر صحفى.. اليوم

«الأرصاد»: أمطار تصل حد السيول خلال أيام

الصور

image description

الفنان محمد رمضان يدعم مستشفى «أهل مصر» لضحايا الحروق

image description

مؤتمر صحفي لـ رمضان صبحي

image description

الأهلي يتخطى كمين حرس الحدود

image description

أرض الإبداع.. «الدستور» داخل جامعات المعرفة بالعاصمة الجديدة (صور)

image description

نيللي كريم فراشة في أحدث جلسة تصوير شاطئية (صور)

الأكثر قراءة

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني بالاسم ورقم الجلوس.. الموعد ورابط الحصول عليها

موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2020 عبر بوابة الحكومة الإلكترونية

اعرف.. موعد ظهور نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2020

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2020.. لطلاب الثانوية العامة رابط بوابة الحكومة المصرية

إنفوجراف

image description

تفاصيل استيلاء صلاح دياب على مصنع فى السويس وأرض مسجد بالبساتين

image description

تفاصيل مصرع طفل في حمام سباحة نادي الزمالك (إنفوجراف)

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

أيام زمان

«لم أستطع مخالفة السادات.. لكني أحببته».. اعتراف توفيق الحكيم عن علاقته بـ«السادات»

كيف خدع «عبد الوهاب» أم كلثوم؟

«مسيرهم يعرفوا الحقيقية».. حكاية مقتل أسمهان وتسببه في إشاعات ضد أم كلثوم

لو من مواليد الثمانينيات.. أسرار مسلسلات وبرامج الأطفال المفضلة لك

نجم الساعة

مافيا السوشيال ميديا.. كيف تحولت «الأكونتات الوهمية» لمعاداة مصر؟

منوعات

رابط نتيجة طعون الثانوية الأزهرية 2020.. تعرف على التفاصيل

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2020.. لطلاب الثانوية العامة رابط بوابة الحكومة المصرية

موعد بدء الدراسة 2020.. وتفاصيل قرارات وزير التربية والتعليم بخصوص العام الدراسي الجديد

نتيجة اختبار السمات بالكلية الحربية 2020 برقم القيد

مقالات الرأي
منى رجب
إبراهيم عبدالناصر.. السعى مفتاح تفوقه
د.مينا بديع عبدالملك
قصة الأسقف الزاهد فى المناصب الرسمية للكنيسة «1-3»
ثروت الخرباوي
الإخوان جنود الصهيونية
ماجد حبته
الفصائل الفلسطينية اجتمعت.. وستجتمع!
المزيد

الثقافة

وثائق الجمعيات العلمية» فى رسالة ماجستير بجامعة الأزهر

أسرة نجيب محفوظ توافق على تحويل أعماله للدراما: مَن هم ورثة أديب نوبل؟

مثقفون يضعون «روشتة» للتصدى للشائعات الإخوانية

«الثقافة» تناقش مقترحات دعم صناعة النشر وحقوق الملكية