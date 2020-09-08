مثقفون يضعون «روشتة» للتصدى للشائعات الإخوانية

- جار النبي الحلو: مواجهة الشائعات تكمن في رد الدولة عليها

- شريف الجيار: شائعات الإخوان مستمرة نتيجة لنجاح المؤسسات المصرية

- فاطمة المعدول: يجب تقديم برامج للأطفال لتوعيتهم منذ الصغر

شائعات إخوانية متلاحقة لا تزال يتم تداولها عبر الإعلام الإخواني بهدف إحداث البلبلة وزعزعة الاستقرار داخل المجتمع المصري، فكيف يمكن التصدي للشائعات الإخوانية التي انتشرت خلال الأيام القليلة الماضية فكريا وثقافيا؟.يطلعك "الدستور" على روشتة مواجهة هذه الشائعات باستطلاع آراء عدد من المثقفين لمعرفة إلى متى سيستمر تداولها، وكيف يمكن مواجهتها.قال الأديب جار النبي الحلو إن التعرض للشائعات من الإخوان سيكون طوال الوقت، ولكن المواجهة الحقيقية تكمن في رد الدولة عليها دائما، مؤكدا ضرورة الثقة المتبادلة بين الحكومة والشعب، لعدم ترك مساحة للشائعات.وأشار الحلو إلى أن الإخوان لا يهمهم استقرار هذا الوطن، فالاستقرار يأتي بالمصداقية والمواجهة والثقة، موضحا أنه على الإعلام والمثقفين تحمل ذلك، والتصدي للإرهاب والشائعات، ولا بد من أن يأخذ المثقف وضعه الحقيقي بالمشاركة والاستماع إلى آرائه.وأضاف الحلو أن على المؤسسات الثقافية أن تستمر في إصدار الكتب والمجلات والسلاسل، منوها إلى أن الثقافة هي الحقيقة التي تبلور وترسخ القيم وحب الوطن.قال الناقد الدكتور شريف الجيار إنه منذ استردت مصر جسدها وعقلها بعد الحكم القصير للجماعات الظلامية، بدأت سلسلة كبيرة من الشائعات ضد كل ما تنجزه الدولة المصرية من مشروعات حقيقية لصالح الدولة المصرية، وهذه الشائعات مستمرة حتى هذه اللحظة نتيجة لنجاح المؤسسات المصرية في حماية الدولة، إلى جانب نجاح هذه المؤسسات الحكومية فيما يعرف بالتنمية الشاملة في مصر، موضحا أنه يعتقد استمرار هذه الشائعات لفترة ما نتيجة للنجاح الذي حققته مصر في الست سنوات الأخيرة.وتابع: أعتقد أن مؤسسات الدولة تقوم بالرد على هذه الشائعات يوميا عبر وسائل الإعلام المختلفة، وأن المؤسسات الثقافية في مصر تستطيع بقوة أن تساعد إلى حد كبير في التصدي لهذه الشائعات المغرضة عبر العديد من الوسائل منها الاتصال الثقافي المباشر مع الفئات المختلفة من الشباب المصري لتصحيح هذه الشائعات، مستعينة في ذلك بالآليات التكنولوجية الحديثة ووسائل الميديا المختلفة التي نستطيع من خلالها الوصول إلى فئات مختلفة.واستطرد: أن الشيء الآخر هو الإصرار على تقديم خطاب تنويري لفئات مختلفة من الشعب المصري بشرط أن يصل هذا الخطاب بلغة بسيطة تتلاءم مع طبيعة الفئات البسيطة من أهالينا في المحافظات المختلفة وخاصة القرى والنجوع المصرية، وأيضا تستطيع المؤسسات الثقافية أن تقيم مجموعة من اللقاءات المفتوحة مع شباب الجامعات والمدارس عبر الوسائل التكنولوجية الحديثة معتمدة في ذلك على كبار المفكرين والكتاب والمبدعين والمثقفين المصريين والعرب، لتفنيد هذه الشائعات الكاذبة التي تهدف في الأساس إلى بلبلة الرأي العام وإحداث هزة داخل المجتمع المصري.وذكر أنه على المؤسسات الثقافية من خلال المجلس الأعلى للثقافة والهيئة المصرية العامة للكتاب والمركز القومي للترجمة وهيئة قصور الثقافة وغيرها، أن تصدر مجموعة من الكتيبات سهلة اللغة كمشروع لتثقيف الفئات التي يمكنها القراءة، وأيضا صناعة مجموعة من الأفلام القصيرة وبثها عبر اليوتيوب وصفحات الفيسبوك، والقنوات الخاصة بوزارة الثقافة، بهدف تحقيق وإيضاح المشروعات القومية الضخمة التي تقوم بها الدولة المصرية خلال الـ6 سنوات الماضية، التي توضح لنا جميعا مصر جديدة، وهو ما يعطي الأمل للمصريين جميعا.وأضاف: أعتقد أن المثقف المصري بشكل عام عليه دور أيضا في تفنيد هذه الشائعات، وإيضاح الحقائق للناس وخاصة الفئات البسيطة من المجتمع المصري عبر الوسائل المتعددة واللقاءات المباشرة في المحافظات المختلفة، لأن هذه الحرب التي بدأت بعد 2012 وحتى هذه اللحظة هدفها الأساسي إضعاف الدولة المصرية.واختتم حديثه قائلا: لكنني أرى في النهاية أنه من كثرة هذه الشائعات من قبل الجماعات الظلامية الإرهابية، استطاع الشعب المصري وخاصة فئات الشباب المصري الواعي أن يدرك خطورة هذه الشائعات على استقرار مصر، وأيضا أن الشعب المصري الآن يمتلك وعيا للوقوف بجانب مصر وبجانب مؤسسات الدولة المصرية للوقوف ضد هذه التيارات الظلامية الإرهابية، وضد هذه الشائعات التي أصبحت موجودة بشكل واضح، ولكن في شيء من هذا الوعي نستطيع أن نوضح الحقائق وأن نبين لأنفسنا جميعا أن ما قامت به الدولة المصرية من تقدم ومشروعات لا يستطيع أحد أن يغفلها.قالت الكاتبة فاطمة المعدول إن الدولة وحدها لا يمكنها محاربة الإرهاب، فيجب علينا كأشخاص أن يكون لنا دور أيضا، لافتة إلى أن الإعلام من أكثر الوسائل المؤثرة للتصدي للشائعات، بجانب المناهج التعليمية التي يجب تناولها للإرهاب، وكيفية التصدي له.وأوضحت المعدول أنه يجب تقديم برامج للأطفال لتوعيتهم منذ الصغر على معنى الحرية والديمقراطية وعشق الوطن، حتى يمكن التصدي للإرهاب والشائعات الإخوانية، معبرة عن استيائها من عدم وجود أي برامج للأطفال.