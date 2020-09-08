مديرة مدرسة الجيزة الثانوية: قرار «الصلاحيات» أعاد هيبة المعلم

علقت هدى كامل مديرة مدرسة الجيزة الثانوية بنات، على قرار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بشأن إعطاء صلاحيات لمديري المدارس على مستوى الجمهورية بداية من العام الدراسي الجديد.قالت «هدى» في تصريحات لـ«الدستور»: «النظام الجديد أعاد للمدرسة ولمديرها ومدرسيها الهيبة، حيث لا مركزية في اتخاذ القرارات.. الرؤية الجديدة أعادت مكانة المعلم، وكلما أعطى في النشاط والخدمات الطلابية كلما أخذ حوافز مادية نظير نشاطه وتنوعه وحتى مجموعات التقوية المدرسية له فيها نصيب جيد ٨٥% والباقي للمدرسة لتحسين القاعات التعليمية».وأضافت: «أنصح أن تُراعى الدقة في صياغة الأسئلة الامتحانية حتى لا نكرر أخطاء العام الماضي، ونسأل الله التوفيق للجميع».وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، في كلمته بالمؤتمر، عن ملامح العام الدراسي الجديد، والتي جاءت كالتالي:- يبدأ العام الدراسي الجديد 2020-2021 في المدارس يوم 17 أكتوبر 2020، على أن تبدأ الدراسة في المدارس الدولية يوم 15 سبتمبر 2020.- العمل على تقليل الكثافة عن طريق إعادة توزيع الحصص وتعدد مصادر التعلم دون التأثير على المحتوى الأكاديمي المفترض تحصيله مع نهاية العام الدراسي.وأوضح وزير التربية والتعليم خطة الوزارة لحضور الطلاب، وجاءت كالتالي:- الصفوف من KG1 وحتى الثالث الابتدائي.. الحضور في "مدارس الفترة الواحدة" سيكون 4 أيام في الأسبوع، وبالنسبة "للمدارس الفترتين" سيكون الحضور 3 أيام في الأسبوع، وسيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.- الصفوف من الصف الرابع وحتى السادس الابتدائي.. الحضور في "مدارس الفترة الواحدة" سيكون يومين أسبوعيًا، وبالنسبة "للمدارس الفترتين" سيكون الحضور 3 أيام في الأسبوع، وسيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.- الصفوف من الأول إلى الثالث الإعدادي.. سيكون الحضور يومين أسبوعيًا، وسيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.- الصفوف الأول إلى الثالث الثانوي.. الحضور يومين أسبوعيًا، وسيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.واستعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خطة الوزارة لإتاحة مصادر التعلم في العام الدراسي الجديد، وجاءت كالتالي:-الصفوف من KG1 وحتى الثالث الابتدائي.. سيتم تدريس مناهج النظام الجديد 2.0 متعدد التخصصات في المدرسة.- الصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي.. ستتم إتاحة شرح جميع المناهج المقررة عبر عدة وسائل تعليمية مساعدة للطلاب، مثل: "منصة البث المباشر للحصص الافتراضية، المنصة الإلكترونية study.ekb.eg، منصة إدمودو Edmodo.org، كما سيتم توفير عدة وسائل للشهادة الإعدادية وهي: "الكتب الإلكترونية، وبرنامج اسأل المعلم، ومكتبة الدروس الإلكترونية".- الصف من الأول حتى الثالث الثانوي.. لن تتم طباعة كتب للطلاب وستتم إتاحة جميع الكتب والمواد التعليمية على التابلت (تم توفير ما يقرب من 1.8 مليون جهاز تابلت)، وستتم إتاحة عدد من الوسائل التعليمية الأساسية وهي "نظام إدارة التعلم LMS.EKB.EG، مع إتاحة العديد من الوسائل المساعدة مثل: "القنوات التليفزيونية التعليمية، منصة البث المباشر للحصص الافتراضية، المكتبة الإلكترونية study.ekb.eg، منصة إدمودو Edmodo.org، ومكتبة الدروس الإلكترونية، وبرنامج اسأل المعلم، والكتب التفاعلية الإلكترونية".