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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«عربية النواب»: دعم مصر للسودان لمواجهة الفيضانات «موقف مشرف»

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 08:10 م
أحمد فؤاد أباظة
أحمد فؤاد أباظة
إسلام نصير
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وصف النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، دعم مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى للسودان وجنوب السودان لمواجهة أزمة الفيضانات من خلال إنشاء جسر جوى لتقديم جميع المساعدات لهما بأنه موقف مشرف ويؤكد عمق العلاقات التاريخية بين القاهرة والخرطوم وجوبا.

وقال "أباظة" فى بيان له أصدره اليوم، إن الموقف المصرى لقي ارتياحا كبيرا وواسع النطاق على مستوى قيادتى وحكومتى وشعبى السودان وجنوب السودان، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يعطى أكبر اهتمام لتقديم الدعم والمساندة لجميع الدول الأفريقية بصفة عامة وللسودان وجنوب السودان بصفة خاصة.

وكانت طائرة نقل عسكرية قد أقلعت من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار الخرطوم محملة بكميات كبيرة من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية مقدمة من جمهورية مصر العربية إلى دولة السودان الشقيقة وفى سياق متصل أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية إلى مطار جوبا محملة بكميات كبيرة من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية والخيام المقاومة للأمطار لرفع العبء عن كاهل الشعب الجنوب سودانى الشقيق.

وأعرب الجانب السودانى عن عميق الشكر والامتنان بالجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية والوقوف بجانبها فى أوقات المحن والأزمات، كما قدم المسئولون بدولة جنوب السودان الشكر للقيادة المصرية الحكيمة التى تمد يد العون لكافة الدول التى تمر بأزمات.

يأتي ذلك فى إطار الدعم والتضامن مع الدول الشقيقة والصديقة وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بفتح جسر جوى لتقديم المساعدات إلى الأشقاء بدولة السودان فى ظل الأزمة التى تمر بها حاليًا.

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