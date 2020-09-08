«صيادلة الإسكندرية» تنظم قافلة طبية لخدمة أهالى مطروح والسلوم

نظمت نقابة صيادلة الإسكندرية وبالتعاون مع جامعة الإسكندرية، قافلة طبية إلى مدن سيدي براني ومطروح والسلوم لتوقيع الكشف الطبي على الأهالي في مستشفى براني العسكري مع استمرار توزيع المطهرات والمواد الغذائية.واستقبلت قيادات المنطقة الغربية العسكرية القافلة، حيث بلغ عدد الحالات التي تم الكشف عليها حتى الآن ٢٥٠ حالة أطفال و٢٥ حالة باطنة و٢٢ حالة جلدية و١٣ حالة نساء، وتستهدف القافلة توزيع المستحضرات الطبية والوقائية لأكثر من ٢٦٠٠ أسرة من أهاليها في هذه المناطق، إضافة إلى الندوات التوعوية مع مراعاة كل الإجراءات الاحترازية.وتم إهداء قافلة «شهداء الواجب الوطني» لكل من ضحوا بأرواحهم من شهداء الجيش الأبيض في سبيل تأدية دورهم في خدمة المواطن البسيط، وقدمت نقابة صيادلة الإسكندرية الشكر والتقدير لكل المساهمين في إعمال القافلة من الصيادلة والأطباء وممثلي الجهات الخيرية المشاركة في إعدادها.