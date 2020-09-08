حقيقة فيديو لسيدة تناشد المسئولين برفع الظلم عن زوجها المحبوس

كشفت الأجهزة الأمنية، حقيقة فيديو لسيدة تناشد المسئولين بالتدخل لرفع الظلم عن زوجها المحبوس.على خلفية نشر مقطع فيديو بإحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" لإحدى المواطنات تبدى تضررها من ضبط زوجها المقيم بدائرة مركز شرطة بدر بمحافظة البحيرة، وقيامها بعرض صورة ضوئية زاعمةً بأنها صورة من المحضر المحرر بشأن واقعة ضبطه، وقيامها بقراءة ما سُطر به مدعية عدم صحة ما ورد به، ومناشدتها المسئولين بالتدخل لرفع الظلم.وبالفحص تبين أن زوج المذكورة (سبق اتهامه فى قضيتى "مخدرات") وأنه تم ضبطه فى الإطار القانونى بناءً على معلومات وتحريات مُسبقة لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص، حيث ضُبط وبحوزته (سلاح نارى وذخائر وكمية من المواد المخدرة).. وعرضه على النيابة العامة.