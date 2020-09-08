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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«هاربون».. صاروخ أمريكى تحطم به اليونان أطماع أردوغان بالمتوسط

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 08:52 م
صاروخ أمريكي
صاروخ أمريكي
محمد عمر
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أفادت السفارة الأمريكية لدى أثينا، اليوم الثلاثاء، بأن اليونان تقدمت بطلب لواشنطن لشراء صواريخ طراز "هاربون RGM-84" المضادة للسفن، في ظل استمرار توتر العلاقات بين تركيا واليونان في منطقة شرق المتوسط.

ويعتبر صاروخ هاربون من أقوى الأسلحة الأمريكية المضادة للسفن والذي سيمثل دعما كبيرا لليونان في مواجهة الاعتداءات التركية.

وتنتج شركة بوينج هذا الصاروخ منذ عام 1977 ولا يزال حتى الآن في الخدمة، وصنعت منه بوينج أكثر من 7000 قطعة بجانب أنواع مختلفة منه جوية وبحرية.

جاءت فكرة إنتاج هذا الصاروخ بعد إغراق القوات المصرية المدمرة إيلات الإسرائيلية باستخدام صواريخ محملة على لنشات صواريخ فقط ما دفع الولايات المتحدة لإنتاج هذا النوع من الصواريخ للتصدي للسفن والزوارق البحرية.

ويتم إطلاق هذا الصاروخ سواء من على متن الغواصات أو السفن أو الطائرات، حيث تمت تجربة الصاروخ على معظم أنواع القطع البحرية الأمريكية، كما تمت تجربته على المقاتلة الأمريكية إف 16 وإف 18 والقاذفة الأمريكية B-52.

وتوجد منه عدة أنواع وهي الهاربون سطح-سطح ويسمى RGM-84 Harpoon، الهاربون عمق -سطح ويسمى UGM-84 Harpoon، الهاربون جو -سطح ويسمى AGM-84 Harpoon.

ويبلغ سعر الصاروخ الواحد منه 720 ألف دولار، فيما يبلغ طوله 4.55 متر ووزنه 355 كجم، بسرعة صل لـ 864 كم ساعة ومدى يتراوح من 100 -315 كم حسب منصة الإطلاق.

ويتميز الهاربون بطيرانه المنخفض عن سطح البحر ومقطعه الراداري الصغير الذي يقلل من احتمالية كشفه من الوسائل الدفاعية للقطع المعادية.

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