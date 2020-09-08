مسنة 88 سنة خلال التصويت بإعادة «الشيوخ» بمطروح: «تحيا مصر» (صور)

حرصت بنت البادية بمحافظة مطروح، عيده خالد صريحي، التي تبلغ من العمر 88 عاما، على المشاركة في جولة الإعادة لانتخابات الشيوخ 2020 والإدلاء بصوتها في لجنة مجمع ابو بكر الصديق مرددة "تحيا مصر".وشهد محيط اللجان الانتخابية انتشارا أمنيا مكثفا لتأمين إعادة انتخابات الشيوخ 2020 بالإضافة إلى حواجز حديدية لتنظيم عملية دخول وخروج المواطنين.وانطلقت جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ مصر 2020 على 26 مقعدًا بإجمالي 52 متنافسًا في 14 محافظة، وتستمر يومين الثلاثاء الأربعاء 8 و9 سبتمبر.والمقاعد المقرر خوض جولة الإعادة عليها هي: القليوبية 1، المنوفية 2، كفرالشيخ 2، الجيزة 1، بني سويف 1، أسيوط 3، سوهاج 5، قنا 3، الأقصر 2، أسوان 2، دمياط 1، بورسعيد 1، الإسماعيلية 1، مطروح 1.