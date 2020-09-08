داليا مصطفى: غبت عن السينما 12 عامًا احترامًا لجمهورى ورفضًا لـ«السبوبة».. وأرفض أدوار الإغراء

■ بداية.. كيف جاءت مشاركتك فى فيلم «قبل الأربعين»؟

■ ما طبيعة دورك فى الفيلم؟ وما سبب موافقتك عليه؟

■ وإلى أى فئة فنية ينتمى العمل؟

■ مَن أبرز النجوم الذين يشاركونك التصوير؟

■ ما توقعاتك للعمل بعد عرضه فى السينمات؟

■ بالنسبة للدراما.. ما كواليس مشاركتك فى مسلسل «فى يوم وليلة»؟

■ كيف ترين عرض المسلسلات على منصات المشاهدة الإلكترونية؟

■ هل تعاقدتِ على عمل درامى لرمضان ٢٠٢١؟

■ ما الإجراءات الاحترازية التى تتبعونها أثناء التصوير سواء فى الفيلم أو المسلسل؟

■ هل هناك دور ترفضه داليا مصطفى بشكل قاطع؟

■ هل تفضلين البطولة المطلقة أم الجماعية؟

■ ما رد فعلك إذا رغب أحد أبنائك فى دخول عالم الفن؟

أرجعت الفنانة داليا مصطفى غيابها عن السينما لمدة ١٢ عامًا، منذ فيلم «طباخ الريس» مع النجم الراحل طلعت زكريا، فى ٢٠٠٨، إلى حرصها الشديد على اختيار أدوارها واحترامها لجمهورها، ورفضها العمل وفق مبدأ «السبوبة».وكشفت الفنانة العائدة إلى الشاشة الكبيرة بعد غياب طويل، فى حوارها مع «الدستور»، عن تفاصيل عودتها من خلال فيلم «قبل الأربعين»، الذى ينتمى لأعمال الرعب، وتستند قصته إلى أحداث حقيقية.وتحدثت عن دورها فى مسلسل «فى يوم وليلة»، مع الفنانين أحمد رزق وأيتن عامر، مشيرة إلى أنها تركز على الدور وقيمته الفنية أكثر من اهتمامها بالبطولة.- تواصلت معى الشركة المنتجة للفيلم والقائمون عليه، وعرضوا علىّ المشاركة فى بطولة العمل، وبعد عدة اتصالات هاتفية لشرح الفكرة تحمست لها جدًا، وأبديت موافقتى على المشاركة، وطلبت إرسال السيناريو كاملًا لى لأقرأه.وزاد حماسى بعد أن قرأت السيناريو، الذى وجدته مليئًا بالأحداث المثيرة المشوقة، مع حبكة درامية مقنعة وشديدة الحرفية، إلى جانب العديد من المفاجآت التى تجذب الانتباه، بداية من أول إلى آخر مشهد.- أظهر من خلال الفيلم بشخصية ستفاجئ وتبهر الجميع، وأفضل عدم الإفصاح عن تفاصيلها فى الوقت الحالى، وكل ما أستطيع قوله إنها شخصية صعبة ومبهرة، وهى السبب الرئيسى والأساسى لعودتى إلى السينما بعد فترة غياب امتدت ١٢ عامًا، وذلك بفضل تميزها الشديد واختلافها عن أدوارى السابقة التى قدمتها فى الدراما والسينما.- تدور فكرة فيلم «قبل الأربعين» فى إطار من الرعب النفسى، ويستند إلى أحداث حقيقية، وهذا هو السبب وراء حماسى الشديد تجاهه، ورغبتى فى الانتهاء من التصوير سريعًا لعرض العمل فى دور السينما.- استمتعت كثيرًا بالمشاركة فى هذا العمل الذى يضم نخبة كبيرة من نجوم الفن، تتمتع بروح التعاون والمرح والبهجة واحترام الإخوة، مثل بسمة، وهالة فاخر، وإيهاب فهمى، ومحمد على رزق، وسامى مغاورى، وآخرين.وأوجه الشكر لمسئولى شركة «بروماكس» للإنتاج والتوزيع السينمائى، وصاحبها المنتج شادى صبرة، إضافة إلى المؤلف أحمد عثمان، الذى أبدع فى كتابة السيناريو، فضلًا عن المخرج المتميز معتز حسام.- متفائلة جدًا بنجاح العمل وأراهن على تحقيقه تفاعلًا كبيرًا ورد فعل إيجابيًا، لأنه يحوى رسالة فنية هادفة تنشد تعزيز القيم والمبادئ، والجمهور هو صاحب الحق الأصيل فى التقييم، وأتمنى أن يصل مضمون وهدف العمل للجميع وينال إعجابهم.■ لماذا غبت عن السينما ١٢ عامًا منذ آخر أفلامك «طباخ الريس»؟- لم أجد السيناريو المناسب الذى يجعلنى أشارك فى بطولة عمل سينمائى، فأنا أركز على تقديم الأدوار التى تترك أثرًا لا يمحى فى أذهان الجمهور، وليس المشاركة لمجرد «السبوبة»، وأحرص دائمًا على احترام عقلية المشاهد واختيار الأعمال التى تؤثر فيه، وهذا ما وجدته فى فيلم «قبل الأربعين»، الذى يمتلئ بأحداث شيقة وممتعة تقرب المسافة بينى وبين جمهور السينما من جديد.- سعيدة جدًا بالمشاركة فى هذا العمل وفخورة بفريقه، وبمجرد عرض فكرته علىّ وافقت على تقديمه فورًا، وهو مسلسل تدور أحداثه فى إطار الدراما الاجتماعية الغامضة والمثيرة، ويبدأ تصويره خلال أيام، على أن يعرض خلال موسم الشتاء.وأظهر فى المسلسل بدور عشيقة الفنان أحمد رزق المتزوج من الفنانة أيتن عامر، وتشهد الأحداث العديد من المفارقات فى إطار اجتماعى مشوق، وغير مسموح لى بالإفصاح أكثر من ذلك، لكنه دور مميز وجذبنى وجعلنى أوافق عليه، فأنا دائمًا ما أبحث عن تأثير الدور وصعوبته وأبعاده.- أرى أن عرض المسلسلات والأفلام على المنصات الإلكترونية هو مستقبل الفن، وأجدها تجربة جميلة ومميزة تتسم بالاختلاف، وتحرص على اختيار الأعمال المميزة المثيرة التى تتكون من عدد حلقات لا يزيد على الـ١٥، ومعجبة بالمنافسة الشرسة بين عدد من الأعمال على تلك المنصات.- لم أتعاقد على أى عمل ولم يعرض علىّ أى مسلسل رمضانى، حتى الآن، وما يستحوذ على تفكيرى ويشغلنى حاليًا هو فيلم «قبل الأربعين» ومسلسل «فى يوم وليلة»، وأتمنى أن أقدمهما على أكمل وجه لأكون عند حسن ظن جمهورى بى دائمًا.- ما يشعرنى بالاطمئنان دائمًا أنه يتم تطبيق كل الإجراءات الاحترازية داخل موقع التصوير للوقاية من فيروس «كورونا»، والتنبيه على جميع أفراد طاقم فريق العمل باتباع تعليمات الوقاية الصحية، ما يساعد على الاستقرار والراحة النفسية لكى يخرج العمل فى أفضل صورة.- أدوار الإغراء المبتذلة أو التى تتضمن ألفاظًا نابية، فأنا أحرص على أن تكون أدوارى بعيدة عما يمس العادات والتقاليد التى يتميز بها المجتمع المصرى والعربى بشكل عام.- الدور وتأثيره وقيمته الفنية أهم بالنسبة لى من فكرة البطولة المطلقة، فالفنان المتمكن لا يبحث عن البطولة بقدر ما يبحث عن أهمية الدور وتفاصيل الشخصية لكى يجسدها بأفضل صورة، لذلك هناك أدوار ثانوية تحقق نجاحًا كبيرًا، وتلفت الأنظار أكثر من أدوار البطولة المطلقة، وأرى أن البطولة الجماعية أفضل، لأنها تضمن إلى حد ما نجاح العمل من خلال تسويقه قاعدة جماهيرية أوسع.- لن أعارض رغبات أبنائى فى أى شىء يخصهم، سواء الالتحاق بمجال الفن أو أى شىء آخر، فأنا أحترم رغباتهم بشرط أن يكون قرارهم نابعًا من فهم عميق ونضج، وأكتفى فقط بتقديم النصح لهم فى حال وجدت ذلك ضروريًا، وأحاول أن أؤدى دورى تجاههم على أكمل وجه، وأتابع تقدمهم فى الدراسة، وأرفض أى تقصير منهم تجاهها.