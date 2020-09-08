محافظ بني سويف: الإقبال على إعادة «الشيوخ» جيد رغم ارتفاع درجات الحرارة

قال الدكتور محمد هاني غُنيم، محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، إن عملية الانتخابات تسير بانتظام، وإن الإقبال يعد مقبولًا نظرًا لشدة حرارة الجو، ومن المتوقع أن تزداد أعداد الناخبين مع الساعات الأولى من مساء اليوم.وأشار إلى أن ذلك ما حدث في الجولة الأولى من الانتخابات، مؤكدا أنه يتم التشديد على اتباع تعليمات الوقاية وتطبيق الإجراءات الاحترازية ضمن خطة الدولة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا.جاء ذلك خلال متابعته المستمرة لسير العمل بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، والتي تم تشكيلها لمتابعة سير الجولة الثانية من الإعادة على المقعد الفردي لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، وبحضور الدكتور عاصم سلامة، نائب المحافظ، وبلال حبش، نائب المحافظ، واللواء هشام شادي، السكرتير العام، ومحمد جبر، معاون المحافظ لشئون القرى، والدكتور أشرف حماد، مدير الاتصال السياسي بديوان عام المحافظة.واطمأن المحافظ، على تكامل والاتصال الدائم بين الغرفة المركزية والرئيسية والغرف الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية، للتأكد من سرعة التعامل الفعال مع أي طوارئ أو توفير الاحتياجات المستجدة أولًا بأول، ورصد الوضع بمحيط اللجان وداخلها، وإعداد تقرير على مدار اللحظة بكل المستجدات، وبيانات دقيقة عن أعداد الناخبين أولا بأول كنوع من الإحصاء المبدئي للعملية الانتخابية.وانطلقت جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ مصر 2020 على 26 مقعدًا بإجمالي 52 متنافسًا في 14 محافظة، وتستمر يومين الثلاثاء الأربعاء 8 و9 سبتمبر.والمقاعد المقرر خوض جولة الإعادة عليها هي: القليوبية 1، المنوفية 2، كفرالشيخ 2، الجيزة 1، بني سويف 1، أسيوط 3، سوهاج 5، قنا 3، الأقصر 2، أسوان 2، دمياط 1، بورسعيد 1، الإسماعيلية 1، مطروح 1.