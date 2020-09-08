رنا سماحة تطرح كليب «سبع رجالة» على يوتيوب (فيديو)

طرحت الفنانة رنا سماحة كليب أغنيتها الجديدة سبع رجالة من ألبومها الجديد الذي يحمل نفس الاسم، وذلك عبر قناتها بموقع يوتيوب.الأغنية من ‎كلمات محمد مصطفى ملك وألحان وتوزيع محمد شفيق وميكس وماستر خالد رءوف وart director & styling by رودي سماحة، وهي من إخراج سامي بساط.كانت كلمات الأغنية كالتالي: لخبطلي أفكاري.. كل اللي أنا مقتنعة بيه غيرته في ثواني.. أول ما شفتك يعني ليه شكلي بقي وحش جدًا.. الناس بقوا يشمتوا فيا وأنا كنت بقول لا يمكن.. أحب أنا للدرجة ديه ودي آخرة اللي يتريق.. يوم علي حد أديني.. حبيت حب أهو جاب راسي الأرض عملت أنا 7 رجالة ف بعض وطلعت أي كلام بصراحة.