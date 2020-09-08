ياسمين رئيس تنتهى من فيلمين.. وتنضم لـ«موسى» محمد رمضان



واتفقت «ياسمين» على الانضمام لطاقم العمل، بعد الأسبوع الأول من نوفمبر المقبل، حتى تنتهى من تصوير فيلميها الجديدين: «جارة القمر» مع الفنانين كريم فهمى وأحمد مالك، و«تحت تهديد السلاح»، مع الفنانين هانى سلامة، وغادة عادل، وعمرو عبدالجليل.

انضمت الفنانة ياسمين رئيس إلى فريق عمل مسلسل «موسى»، من بطولة النجم محمد رمضان، المقرر عرضه فى السباق الرمضانى المقبل.ويشارك فى المسلسل عدد كبير من الفنانين، بينهم باسم سمرة، وشيرين رضا، وجار التعاقد مع أحد النجوم الكبار، وفق مصادر بالعمل، وهو من تأليف ناصر عبدالرحمن، ومن المقرر أن يخرجه محمد سلامة.