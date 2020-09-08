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الثلاثاء 08 سبتمبر 2020 الموافق 20 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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الفنان محمد رمضان يدعم مستشفى «أهل مصر» لضحايا الحروق
الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 10:34 م
موتمر محمد رمضان
تصوير: محمود عبد الناصر
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