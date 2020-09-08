«الزراعة»: نرصد التعديات على الأراضى ونحيل المخالفين للنيابة

أكد الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، أن الوزارة تنفذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والسيد القصير وزير الزراعة، بالرصد الفوري للتعديات لحظة بلحظة، وإحالة المتقاعسين من مهندسي الحماية والمحلات للنيابة العامة بالتنسيق وزارة العدل والداخلية والداخلية والمحافظات.وأضاف «الشناوي» في تصريحات لـ«الدستور» أنه سيتم تحرير محاضر فورية وإزالات، وأن مديري حماية الأراضي والجمعيات الزراعية مسئولين بشكل كامل عن أي تعديات على وفي حالة المخالفة يتم إحالة مديري الجمعيات الزراعية والمهندسين الزراعين بها للنيابة العامة.