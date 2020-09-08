وزيرة الدفاع اللبنانية: مساعدات مصر تعكس دورها المحورى فى المنطقة (حوار)





وكشفت وزيرة الدفاع اللبنانية، فى حوارها مع «الدستور»، عن أن الجيش يتعاون حاليًا مع فرق دولية متخصصة فى عمليات الإنقاذ من أجل البحث عن المفقودين، إلى جانب إنشائه غرفة طوارئ متقدمة ومنصة إلكترونية لتنسيق مساعدات الدول المانحة، وضمان وصولها إلى المتضررين، مع إعداد لائحة بمتطلبات عودة المواطنين إلى منازلهم قبل حلول فصل الشتاء.



وعن دعوات تولى الجيش مسئولية البلاد فى هذه المرحلة، أكدت وزيرة الدفاع اللبنانية أن الجهود السياسية فى البلاد تنصب حاليًا على تشكيل حكومة تصريف أعمال فى أسرع وقت، فى ظل وجود رئيس الجمهورية، ميشال عون، فى سُدة الرئاسة.

وجهت زينة عكر، نائب رئيس مجلس الوزراء اللبنانى، وزيرة الدفاع فى حكومة تصريف الأعمال، الشكر لمصر على دورها فى إمداد لبنان بالمساعدات الغذائية والطبية واللوجستية، عبر جسرين جوى وبحرى، بالإضافة إلى المواد الزجاجية التى تحتاجها البلاد بشدة، لعبور تداعيات انفجار مرفأ بيروت.وكشفت وزيرة الدفاع اللبنانية، فى حوارها مع «الدستور»، عن أن الجيش يتعاون حاليًا مع فرق دولية متخصصة فى عمليات الإنقاذ من أجل البحث عن المفقودين، إلى جانب إنشائه غرفة طوارئ متقدمة ومنصة إلكترونية لتنسيق مساعدات الدول المانحة، وضمان وصولها إلى المتضررين، مع إعداد لائحة بمتطلبات عودة المواطنين إلى منازلهم قبل حلول فصل الشتاء.وعن دعوات تولى الجيش مسئولية البلاد فى هذه المرحلة، أكدت وزيرة الدفاع اللبنانية أن الجهود السياسية فى البلاد تنصب حاليًا على تشكيل حكومة تصريف أعمال فى أسرع وقت، فى ظل وجود رئيس الجمهورية، ميشال عون، فى سُدة الرئاسة.

وزيرة الدفاع اللبنانية

■ بداية.. ما آخر التطورات فى مسألة البحث عن مفقودين وسط الأنقاض الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت؟

- الجيش اللبنانى تعاون مع فرق دولية متخصصة فى عمليات الإنقاذ والبحث، لمعرفة مصير المفقودين، وتم انتشال العديد من جثث الشهداء من تحت الأنقاض، ومن بينهم عناصر فوج الإطفاء وموظفو مرفأ بيروت وعناصر من الجيش وغيرهم.

وزيرة الدفاع اللبنانية

■ ما المهام التى يقوم بها الجيش اللبنانى فى الوقت الحالى للتغلب على تداعيات الانفجار؟

- هناك جهود مكثفة للجيش اللبنانى فى هذا الإطار، بالتعاون مع وزارة الصحة، خاصة أن لبنان يعيش فى حالة طوارئ، والجيش يؤدى مهماته على أكمل وجه، مع استمراره فى مراقبة الأمن والاستقرار، فى ظل تداعيات الانفجار.

ويتسلم الجيش المساعدات والمستلزمات الطبية لتوصيلها إلى الجهات المعنية والمتضررين، بالتعاون مع وزارة الصحة، وأنشأ غرفة طوارئ متقدمة تعمل على توحيد وتنسيق الجهود فى المنطقة المنكوبة، ومتابعة كل ما يتعلق بالانفجار، بالإضافة إلى توزيع المساعدات، وإجراء عمليات التنظيف والمسح، والتواصل مع المتضررين.

وضمانًا للشفافية والالتزام بالمعايير والمصداقية، أطلقنا منصة إلكترونية لتنسيق مساعدات الدول المانحة، استجابة لخطة الطوارئ الوطنية، وذلك للتأكد من أن المساعدات تصل عبر الجمعيات والجهات المانحة إلى المتضررين مباشرة.

وهذه المنصة ستؤمن الشفافية الكاملة فى عمليات تسلم وتوزيع المساعدات، مع التدقيق من قبل شركات متخصصة لطمأنة الجميع بأن الأمور تجرى كما يجب، إلى جانب كونها نافذة تسمح لمن يريد بالاطلاع على كل المعلومات المتعلقة بالمساعدات، وبشكل تفصيلى.

وكذلك يعمل الجيش على إعداد لائحة بمتطلبات عودة المواطنين المتضررين إلى منازلهم وأعمالهم قبل حلول فصل الشتاء.

وزيرة الدفاع اللبنانية

■ عرضت مصر المساعدة فى إعادة إعمار مرفأ بيروت.. ما آخر التطورات فى هذا الملف؟

- هناك عدة دول تقدمت بهذا العرض، ومن بينها مصر مشكورة، لكن لم يتم بعد تحديد الجهة التى ستتكفل بإعادة إعمار المرفأ، خاصة أننا فى ظل حكومة تصريف أعمال، وما زلنا فى مرحلة مسح الأضرار وإعادة العمل فى بعض المناطق غير المتضررة بالمرفأ لاستقبال السفن التجارية وسفن المساعدات.

وعلى أى حال، مصر دولة شقيقة وصديقة، والعلاقات اللبنانية المصرية تاريخية ووطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين، سواء على الصعيد السياسى أو العسكرى أو الإنسانى، والمساعدات التى قدمتها تعكس دورها المحورى فى المنطقة.

وفى الأزمة الحالية الناجمة عن انفجار المرفأ، وأيضًا فى ظل انتشار وباء «كورونا»، فإن مصر كعادتها ساعدت لبنان عبر جسرين جوى وبحرى، قدمت من خلالهما المساعدات الغذائية والطبية واللوجستية، وأهمها المواد الزجاجية التى يحتاجها لبنان بشدة فى هذه المرحلة الصعبة. كما أنها وقفت إلى جانب لبنان فى كل الأزمات والحروب التى تعرض لها، ومدت يد العون للبنانيين فى أصعب الظروف، ووقفت أيضًا إلى جانب لبنان فى قضاياه بالمحافل الدولية.

وزيرة الدفاع اللبنانية