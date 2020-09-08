«يا نحكمكم يا نقتلكم».. رحلة مؤامرة «الإخوان» الإرهابية ضد مصر (فيديو)

"يا نحكمكم يا نقتلكم".. كان هذا ملخص تهديدات جماعة الإخوان الإرهابية للشعب المصري فإنها لم تستوعب الرد القاطع الذي أطلقه المصريون ضد التنظيم المتطرف.بدأت مؤامرة الجماعة الإرهابية الشاملة على المستويات كافة، خارجيًا استخدمت المنظمات الدولية المشبوهة لممارسة ضغوط على الدولة المصرية، وداخليًا عن طريق تنفيذ هجماتها الإرهابية، والتشكيك في كل إنجاز وفي كل خطوة على مسار الإصلاح.لم يسلم مشروع قومي واحد من بذاءة الجماعة الإرهابية الإعلامية، فدائمًا تحاول قنوات ومنصات الإخوان دائمًا تشويه صورة الدولة المصرية، فلا يمر يوم على مصر بعد تحقيق إنجاز جديد إلا وتكون كتائب ولجان الجماعة الإرهابية حاضرة من ناحية وعبر منصاتها الإعلامية من ناحية أخرى، فجميعها تتشكل على الشبكة العنكبوتية تهاجم وتشوّه وتزّيف الحقائق وتتعمّد نشر الشائعات ومهاجمة الدولة وتشوّه كل إنجاز يتم تحقيقه على أرض الواقع.