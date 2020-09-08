مدير مدرسة يابانية: إعطاء صلاحيات لمديرى المدارس سيحل أزمات

علق سيد طنطاوي مدير المدرسة المصرية اليابانية بطهطا في سوهاج، على إعلان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الخاص بإعطاء صلاحيات القرارات لمديري المدارس.وقال «طنطاوي» في تصريح لـ«الدستور»: «الوزير قال الحقيقة والواقع ولم يخدع الشعب، ونظر إلى الحل الحقيقي والشمولي، فمدير المدرسة هو أدرى شخص بكيفية تسيير العمل وتوزيعه حسب الكثافات المسموح بها في ظل جائحة كورونا».وأضاف: «تعدد مصادر التعلم وسهولة الحصول عليها سيساعد الجميع على النجاح، والدكتور طارق شوقي أجاد اليوم في رسم الخطوط العريضة للعام الدراسي الجديد ويتبقى فقط آليات التنفيذ وفق لما هو متاح، وأيضا تصريحه بتغيير القرار الوزاري الخاص بالمجموعات المدرسية والسماح للتلاميذ باختيار معلميهم في أي مدرسة سيسهم بشكل كبير في القضاء على الدروس الخصوصية»، موضحا أن تعدد مصادر التعلم يستوجب على المعلم أن يقوم بتنميه نفسه مهنيا.